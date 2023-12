Lynne Spears e la pace fatta con Britney Spears: “Ecco come sta adesso”/ Le accuse choc della star alla madre

Lynne Spears rompe il silenzio su Britney Spears: “Ecco come sta adesso”

Britney Spears ha ricucito i rapporti con la madre Lynne Spears dopo anni di pesanti accuse e attacchi. Stando a quanto riporta Biccy, infatti, la pop star internazionale ha fatto pace con la donna. In occasione del suo 42esimo compleanno avvenuto tre giorni fa, il 2 dicembre, Britney Spears ha festeggiato insieme alla madre ed al fratello Bryan a Los Angeles. A documentarlo ci sono anche alcune foto e storie che la star ha postato sui social in cui non mancano foto di abbracci e baci tra mamma e figlia.

E non è tutto perché Lynne Spear, pronta a ripartire per tornare in Lousiana, all’aeroporto ha trovato i fotografi del TMZ che le hanno chiesto come sta la figlia e com’è adesso il loro rapporto dopo tutti i dissapori degli ultimi anni. La donna ha confessato solo: “Io sto bene. Come è stato rivedere mia figlia e aver chiarito? Bellissimo! Come sta lei? Posso dire che è felice.”

Britney Spears e il rapporto complicato con la madre Lynne Spears: le accuse choc del passato

Britney Spears e la madre Lynne Spears si sono chiarite dopo anni di attacchi e scontri. L’ultimo sfogo della star del pop risale ad un mese fa quando ha accusato la madre di vender venduto e regalato molti suoi oggetti personali di quando era una ragazzine senza il suo consenso. Le accuse della cantante a Lynne Spears nel corso degli anni sono state pesantissime. In passato Britney è sbottata: “Hai raccontato di come ti rilassavi nella mia casa al mare mente io venivo rinchiusa in una clinica contro la mia volontà o quando non mi lasciavano fare nulla, nemmeno guidare una macchina o vedere altre persone? Tu godevi quello che io mi sono sudata quando invece avevo bisogno del tuo sostegno.”

“Quando la tutela era appena stata instaurata, tu e la moglie di Bryan uscivate ogni sera a bere vino e vi facevate scattare le vostre stupide foto mentre io non potevo più andare da nessuna parte e nemmeno vedere il mio ragazzo? Racconta di come ti chiedevo aiuto e me lo negavi. Sapevi anche che stavano programmando la tutela che mi ha compromessa e non hai fatto nulla per evitarlo” ha continuato la cantante il suo attacco alla madre. Adesso che Britney Spears sembra stare meglio, però, sembra aver superato i dissapori del passato con la madre Lynne Spears.

Britney and Lynne have reunited pic.twitter.com/Hwwq9lni6E — BreatheHeavy (@breatheheavycom) December 2, 2023













