M5s, chi sono i 5 vice di Conte/ Diretta video assemblea: Taverna e Azzolina in pole

«Oggi pomeriggio interverrò all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Potrete seguire il mio intervento in diretta streaming qui sulla mia pagina»: a comunicarlo è il Presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla vigilia dell’assemblea dove verranno resi noti i 5 nuovi vice scelti per proseguire il percorso di “restyling” interno del Movimento.

In un primo momento sembravano essere solo due i nominativi che avrebbero dovuto accompagnare l’ex Premier nella guida dei 5Stelle, ma negli ultimi giorni – confermato dalle indiscrezioni dell’Adnkronos – la lista dei vicepresidenti potrebbe essere aumentata fino a 5. Le figure in “pole position”, sempre secondo l’Adn, sarebbero la senatrice Paola Taverna, il deputato Riccardo Ricciardi, il senatore Mario Turco, l’ex Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e la viceministro del MISE Alessandra Todde. Meno possibilità concrete vi sarebbero invece per l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino.

DIRETTA VIDEO, L’ANNUNCIO DI CONTE (DALLE 18.30)

Dopo le sconfitte pesanti alle Elezioni Comunali e con il malumore diffuso tra alcune componenti dei gruppi parlamentari, l’assemblea indetta oggi da Conte – diretta video streaming sulla pagina Facebook del Presidente dalle ore 18.30 – dovrebbe provare a entrare nel dettaglio del piano sul medio-lungo periodo del Movimento. Perciò la squadra di lavoro è il primo punto, dopo che a settembre è stata definita con voto su SkyVote la triade Di Maio, Fico e Raggi, ma non è certo l’unico punto in agenda: secondo l’Agenzia ANSA, Conte ha confermato di aver chiesto ai direttivi dei gruppi «di valutare l’opportunità di anticipare per quanto possibile le procedure di rinnovo, in modo da poter affrontare un appuntamento così importante come l’elezione del Presidente della Repubblica con direttivi pienamente legittimati per tutta la durata della procedura». Ettore Licheri al Senato e Davide Crippa alla Camera potrebbero anch’essi ricevere oggi comunicazioni in merito al loro personale destino di capigruppo: il primo verso la riconferma, meno chances invece per il secondo. Assicura intanto l’ex Premier, «Quello che ci interessa non sono caselle e posizioni di potere ma le scelte migliori che possano portarci a centrare gli obiettivi del Movimento. Tutti siano concentrati su questo».

