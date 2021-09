M5S, OGGI VOTO ONLINE SKYVOTE/ Probiviri e Comitato Garanzia: risultati e nomi

M5S, PER COSA SI VOTA OGGI SU SKYVOTE

Dalle ore 10 alle 22, oggi 16 settembre 2021, l’assemblea degli iscritti M5s è chiamata a deliberare su 2 diversi argomenti attraverso il voto sulla piattaforma SkyVote: la nomina dei tre componenti del Comitato di Garanzia, la nomina di uno dei tre membri del Collegio dei Probiviri. Era previsto anche una terza votazione sempre oggi, ovvero quella per decidere la destinazione delle restituzioni dei portavoce parlamentari del M5S, ma è stata rinviata a data da destinarsi per poter permettere una «corretta e adeguata valutazione dell’ingente numero di proposte pervenute», spiegano i vertici del Movimento 5Stelle.

Giuseppe Conte/ "Arcuri mi ha aiutato a salvare il Paese. Su Salvini..."

Dopo le precedenti votazioni sullo Statuto M5s e sull’elezione di Giuseppe Conte e nuovo Presidente, questo terzo voto su SkyVote (che sostituisce la precedente piattaforma Rousseau dopo il divorzio da Davide Casaleggio) rappresenta il completamento della fase di “restyling” del partito dopo l’avvento dell’ex Premier alla guida (e il ruolo ridimensionato del Garante Beppe Grillo). Ricordiamo come il Comitato di Garanzia, per statuto, «sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto ed è composto da tre membri eletti mediante consultazione in Rete»; il collegio dei Probiviri invece «vigila sul rispetto dei doveri degli Iscritti e a tal fine irroga le sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dall’art. 18 del presente Statuto ed è formato da tre membri eletti mediante consultazione in Rete».

Grillo a favore del referendum cannabis/ Appello per depenalizzazione reati droga

TUTTI I CANDIDATI 5STELLE

La votazione odierna si svolge unicamente in via telematica su SkyVote: tutti gli iscritti abilitati al voto oggi 16 settembre, hanno ricevuto nelle scorse ore l’email con il link di voto personale. Nell’oggetto email si trova “Votazioni M5S 16 settembre: link di accesso al voto” e mittente della mail: elezioni@movimento5stelle.eu. Se invece non viene trovata la mail, va ricordato di cercare anche nelle cartelle SPAM e/o PROMOZIONI della casella di posta elettronica. Per qualsiasi tipo di supporto/aiuto durante la votazione, consultare l’indirizzo di posta elettronica supporto@movimento5stelle.eu. Per quanto riguarda la prima votazione prevista per oggi, sull’elezione dei tre componenti del Comitato di Garanzia, ogni iscritto può esprimere fino a 2 preferenze tra questi nomi candidati: Tiziana Beghin, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Andrea Liberati, Virginia Raggi, Carla Ruocco. In caso di espressione di una seconda preferenza, quest’ultima dovrà indicare un candidato/a di genere diverso da quello della preferenza precedentemente espressa: i primi tre candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze saranno eletti nuovi membri del Comitato, «nel caso in cui i primi due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze siano dello stesso genere, sarà proclamato eletto come terzo componente il candidato di genere diverso che ha ottenuto più preferenze. In caso di parità sarà proclamato eletto il candidato più giovane di età tra coloro che hanno ricevuto lo stesso numero di preferenze».

"Conte è immaturo, non sa cosa sia un partito"/ Pasquino: "Era meglio come premier"

Per quanto riguarda la sostituzione di un componente dei Probiviri – Raffaella Andreola, dimissionaria con tanto di polemica contro il M5s dopo l’inizio del Governo Draghi – i due candidati sono Grazia Di Bari e Riccardo Fraccaro: «ogni iscritto certificato abilitato al voto potrà esprimere una sola preferenza. Sarà proclamato eletto componente del Collego dei Probiviri il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità sarà proclamato eletto/a il/la più giovane di età». Gli altri due componenti che restano nel Collegio, sono la Ministra dei Giovani Fabiana Dadone e il consigliere regionale del Veneto Jacopo Berti.

COMITATO GARANZIA: PRONTI DI MAIO-FICO-RAGGI

I candidati del Comitato di Garanzia sono stati direttamente indicati e scelti dal Garante M5s, ovvero Beppe Grillo, e i retroscena di questi giorni danno come grandi favoriti la “triade” che potrebbe consentire al fondatore 5Stelle di “controllare” a distanza il leader e Presidente Giuseppe Conte. Ovviamente la linea ufficiale smentisce appieno questo tipo di ricostruzione, ma restano comunque in prima fila i grandi favoriti per la nomina oggi: Roberto Fico, Luigi Di Maio e Virginia Raggi, non da oggi tre dei “pupilli” di Grillo. Ancora più “velenosa” la ricostruzione secondo cui tanto il Ministro degli Esteri quanto il Presidente della Camera, a fine legislatura vedranno scadere il loro secondo mandato consecutivo da eletti: in teoria, per legge interna M5s, dovrebbero star fermi un giro, ma se fossero proprio loro all’interno del Comitato che potrà cambiare la norma sul vincolo di secondo mandato? Secondo Pucciarelli, su “Repubblica”, «il Garante ha scelto dei contrappesi di prim’ordine al presidente, in un’ottica anche di conservazione dello spirito originario e della storia stessa del Movimento». Attesa per questa sera dopo le 22 con la conta definitiva e i risultati sui nuovi “eletti” in casa M5s ‘contiano’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA