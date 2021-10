M5s, consiglieri eletti Torino 2021/ Risultati Elezioni, nomi preferenze: Russi primo

RISULTATI COMUNALI TORINO: LE PREFERENZE NEL M5S

Risultati decisamente in sordina per il M5s alle Elezioni Comunali Torino 2021 dopo che solo 5 anni fa trionfava con Chiara Appendino come prima giunta a guida 5Stelle in una grande città, in concomitanza con Raggi a Roma. I dati delle 919 sezioni totali scrutinate hanno sancito un 9,01% per la candidata Valentina Sganga, che dovrebbe consentire l’ingresso di alcuni consiglieri eletti una volta che saranno definite le forze in campo dopo il ballottaggio del 17-18 ottobre prossimo.

Nel frattempo, sono già disponibili tutte le preferenze finali per il M5s di Torino: Andrea Russi supera tutti con 767 voti, seguito a netta distanza da Dorotea Castiglione (320) e Daniela Albano (233). Tra i primi votati alle Comunali 2021 nel M5s troviamo anche Antonino Iaria con 226 preferenze, davanti a Tiziano Oliva 159, Stefania Bessone 109, Roberto Malanca 78 e Federico Mensio 77. Seguono infine Laura Agostino con 66 voti, Vincenzo Napolitano 56, Gabriela Bertone 52 e Cinzia Carlevaris con 47: qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati del M5s alle Elezioni Comunali di Torino. (a cura di Niccolò Magnani)

I CANDIDATI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI TORINO 2021

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Torino 2021, il Movimento 5 stelle è in attesa di scoprire se sarà il primo partito di Torino. Secondo gli ultimi sondaggi politici pre-blackout, il candidato Pd Stefano Lo Russo dovrebbe arrivare al ballottaggio con quello del centrodestra Paolo Damilano. Per il M5s, dopo il successo nel 2016 con Chiara Appendino, la vittoria sembra lontana con la candidata sindaca Valentina Sganga, attuale capogruppo in Comune.

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri del M5s a Torino: l’ex rivale di Sganga come aspirante primo cittadino Andrea Russi, in qualità di capolista, i consiglieri Viviana Ferrero, Daniela Albano, Federico Mensio, Cinzia Carlevaris, Roberto Malanca, oltre all’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria. Tra gli altri nomi la consigliera della Circoscrizione 1 Dorotea Castiglione e della consigliera della 7 Stefania Bessone.

ELETTI E PREFERENZE M5S ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali a Torino, torniamo al 2016 e all’ottimo risultato ottenuti dal M5s con la vittoria al ballottaggio di Chiara Appendino (54,56%) contro Piero Fassino (45,44%). I consiglieri comunali M5s a Torino sono diventati Albano Daniela, Amore Monica, AzzarÀ Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio.

Tra gli assessori M5s nominati da Appendino: Sergio Rolando, commercialista che ha lavorato anche in Regione Piemonte, si occuperà del Bilancio; Guido Montanari, Professore al Politecnico e già assessore a Rivalta, paese della provincia torinese, avrà la delega all’Urbanistica; per lo Sport, l’ex atleta Roberto Finardi, che è stato anche direttore del Centro tecnico federale Fitarco; Stefania Giannuzzi si occuperà di Ambiente e animali; all’Istruzione andrà l’insegnante Federica Patti, mentre ci sarà un assessorato all’Innovazione con un’esperta in materia come Paola Pisano; l’avvocato Alberto Sacco si occuperà del Commercio, mentre alle Pari opportunità andrà l’attivista per i diritti civili Marco Giusta.

