M5s, eletti Palermo 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi lista

RISULTATI COMUNALI PALERMO 2022, SEGGI PREFERENZE LISTA: M5S FLOP

Il M5S ha sostenuto alle Elezioni Comunali Palermo 2022 il candidato per il centrosinistra Franco Miceli, che però è stato costretto ad arrendersi già a primo turno al candidato del centrodestra Roberto Lagalla. Anche i risultati ottenuti dai pentastellati come lista non sono stati soddisfacenti. In base alle previsioni di Opinio per Rai, infatti, ad una copertura del 12% ci si era fermati al 7,6%. Ben dietro le percentuali della coalizione vincente.

Il partito con maggiore successo è infatti Forza Italia con il 12% delle preferenze. Immediatamente dietro c’è il Partito Democratico, che sostiene anch’esso il candidato del centrosinistra Franco Miceli, con il 10,8%. Al terzo posto Europa +, che appoggia il candidato del centro Fabrizio Ferrandelli, con il 9,2%. Dietro Lavoriamo per Palermo con l’8,9%, Fratelli d’Italia con l’8,4% e a seguire proprio i pentastellati.

M5S, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PALERMO 2022

Ieri gli elettori di Palermo si sono recati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e per il Movimento 5 Stelle le elezioni comunali 2022 sono l’occasione per testare l’alleanza con il Pd. Sono attesi i risultati definitivi relativi alle elezioni comunali di Palermo, con la lista dei nomi degli eletti con le relative preferenze per il Consiglio Comunale, utili anche per capire se e come funziona la “joint venture” voluta dal presidente M5s Giuseppe Conte e dal segretario dem Enrico Letta. Non è inedita per questa tornata elettorale, ma Palermo rappresenta senza dubbio uno dei laboratori più importanti per M5s, che con il Pd sostiene il candidato sindaco Franco Miceli. Una scommessa anche per quest’ultimo, convinto che l’asse M5s-Pd possa essere un modello anche per le prossime elezioni.

Sono ben 40 i nomi che vanno a comporre la lista di candidati consiglieri M5s. Ecco l’elenco completo degli aspiranti consiglieri grillini: Concetta Amella detta Amelia; Antonino Randazzo detto Toni detto Antonio detto Nino; Viviana Lo Monaco; Elisa Androsiglio; Provvidenza Barrovecchio detta Zina; Michele Bellanca; Dolores Bevilacqua; Fabrizio Bilello; Stefania Bongiovanni; Gaspare Bruno; Vincenza Calcara detta Vivi; Alessio Carvelli; Adriana Ceresia; Giuseppe De Filippi; Emanuele Dispenza detto Dispensa; Sonia Fenoaltea; Alessandro Franchina detto Tranchina; Domenico Gambino; Antonio Giacalone; Domenica Guglielmino; Agostino Ingrassia; Guglielmo La Rosa detto Wolly detto Walle detto Uolly; Rosaria Lo Bianco detta Rossella detta Bianco; Patrizia Marasà; Erika Masi; Giuseppe Miceli; Francesco Mondello detto Franco; Antonino Parisi detto Antonio; Ciro Peluso; Luca Perez; Vincenzo Pizzo; Francesco Prestigiacomo; Patrizia Romano; Marianna Ruggeri; Massimo Ruggieri; Ubaldo Sanfilippo; Emanuele Siino; Maria Teresa Vacca; Fabio Valguarnera e Francesco Zangara.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI M5S ELEZIONI PALERMO 2017

Alle precedenti Elezioni Comunali a Palermo, nella tornata di Amministrative 2017, il Movimento 5 Stelle si presentò correndo da solo, con un suo candidato sindaco, Salvatore Ugo Forello, il quale ottenne 44.271 voti, raccogliendo il 16,27%. Risultati ben lontani da quelli ottenuti da Leoluca Orlando, che venne eletto sindaco, così come da Fabrizio Ferrandelli, candidato del centrodestra. Ma i voti riguardanti esclusivamente M5s furono 30.950, quindi il 13,08%. Con questi risultati alle Elezioni Comunali di Palermo, dunque, M5s conquistò sei seggi nel Consiglio Comunale di Palermo.

Di fatto, i risultati delle Elezioni Comunali di Palermo certificarono che M5s era il primo partito nel capoluogo siciliano. Infatti, il candidato sindaco grillino Ugo Forello, anche lui eletto in Consiglio, esultò dopo l’ufficializzazione dei risultati delle elezioni comunali: «Non solo siamo la prima forza politica in città, che distanzia di diversi punti percentuali e migliaia di voti tutti gli altri partiti, ma soprattutto perché il nostro gruppo consiliare ha il maggior numero di componenti (sei) in Consiglio e un autentico e unico rispetto delle preferenze di genere (tre donne e tre uomini, rispetto al rapporto delle altre forze politiche che è di tre uomini per ogni donna)», scrisse su Facebook. I consiglieri M5s eletti, dunque, alle Elezioni Comunali 2017 a Palermo sono stati: Ugo Salvatire Forello, Igor Gelarda, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Rosalia Lo Monaco e Antonino Randazzo.











