“M5s voleva Sabrina Ferilli candidata alla regione Lazio”/ Ma Conte smentisce

Le elezioni regionali nel Lazio sono uno degli appuntamenti più importanti del 2023. Il Movimento 5 Stelle ha certificato lo strappo con il Partito Democratico: no secco di Giuseppe Conte alla candidatura dell’attuale assessore D’Amato, i grillini correranno da soli. Sono diversi i nomi che circolano attorno all’orbita pentastellata, tra le tentazioni anche Sabrina Ferilli. Un’ipotesi sfumata, riporta Repubblica, per i troppi impegni con cinema e televisione.

Sabrina Ferilli "Amoreggiavo a Civitella San Paolo"/ "Io e l'ex fidanzato Malatesta…"

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, Conte e i vertici del Movimento 5 Stelle avrebbero corteggiato a lungo Sabrina Ferilli negli ultimi tempi per offrirle il ruolo di frontrunner per la Pisana. Fumata nera, ma il tentativo c’è stato secondo Paolo Cento, ex deputato dei Verdi: “Sì, quello di Sabrina Ferilli è uno dei nomi circolati. Lei è vicina al mondo dei 5 Stelle, ma come altri volti noti con cui abbiamo parlato, ci ha detto che aveva molti impegni professionali”.

Sabrina Ferilli, dito medio a Maria De Filippi/ Tu si que vales: regia spiazzata...

CONTE SMENTISCE L’IPOTESI SABRINA FERILLI

Il profilo di Sabrina Ferilli avrebbe messo d’accordo le due anime del Movimento 5 Stelle laziale, diviso tra la linea contiana e quella targata Virginia Raggi. L’attrice non ha mai nascosto la sua appartenenza alla sinistra, ma nel 2016 stupì tutti annunciando il suo voto all’ex sindaca di Roma. Purtroppo non c’è stato niente da fare per i grillini, che hanno dovuto già buttare giù i no arrivati da Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna. Conte è in evidente difficoltà dopo la chiusura al ritorno giallorosso e ora deve individuare un competitor credibile nel giro di pochi giorni. Non è però mancata una smentita sulle voci sulla Ferilli: “Il presidente M5S Giuseppe Conte non ha mai contattato Sabrina Ferilli per ottenere un suo coinvolgimento nella partita delle elezioni regionali del Lazio, come riportato oggi dalla stampa”, quanto reso noto dall’ufficio stampa del Movimento.

LEGGI ANCHE:

Sabrina Ferilli a Tina Cipollari "Ti voglio baciare"/ Maria De Filippi "Che paracula"

© RIPRODUZIONE RISERVATA