Sabrina Ferilli e Maria De Filippi hanno litigato?/ L’attrice rompe il silenzio: ecco la verità

Sabrina Ferilli e l’amicizia con Maria De Filippi

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono amiche da anni e il loro rapporto ha conquistato i telespettatori che adorano vederle insieme nei vari programmi. Spesso ospite di C’è posta per te, Sabrina Ferilli non si è mai tirata indietro quando a chiamarla è stata Maria De Filippi accettando così l’offerta di diventare giudice popolare a Tu sì que vales dove si mette totalmente in gioco e a disposizione del programma subendo scherzi, in alcuni casi organizzati proprio con la complicità della De Filippi. Un’amicizia importante quella tra la Ferilli e la De Filippi che, tuttavia, nelle scorse ore è finita al centro di alcuni rumors secondo cui tra le due ci sarebbe stata una discussione.

A ruota libera, Rete 4/ Trama e cast della commedia di Vincenzo Salemme, oggi 25 marzo 2024

A spegnere, tuttavia, qualsiasi gossip è stata la stessa Sabrina Ferilli che, rispondendo ad un utente che le chiedeva spiegazioni cu un presunto distacco dalla conduttrice, ha messo le cose in chiaro.

Sabrina Ferilli spegne le voci sulla lite con Maria De Filippi

Nessuna lite tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi che, in questi giorni, sono impegnate con le registrazioni delle nuove puntate di Tu sì que vales insieme a Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto. “Scusami la domanda, ma ti ai lasciata con Maria De Filippi? No, perché nn ti vedo più insieme con lei“, è stata la domanda dell’utente che ha utilizzato un italiano non corretto.

Sabrina Ferilli: “So perchè vincerebbe l’Oscar 2024 ‘La zona di interesse’”/ Polemica in rete

Di fronte a tale domanda e agli errori commessi dall’utente, Sabrina Ferilli ha risposto a modo suo spegnendo contemporaneamente ogni gossip sulla sua amicizia con la De Filippi: “Amore mio se non ripartiamo dalle elementari manco te risponno“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA