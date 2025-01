Ma… diamoci del tour! In Europa: anticipazioni dello show di Enrico Brignano

Oggi, martedì 7 gennaio 2025, in prima serata, Raidue trasmette Ma… diamoci del tour! In Europa con Enrico Brignano mostrando ai telespettatori il dietro le quinte del suo tour teatrale con cui ha girato le capitali europee. Un evento unico quello che Raidue regala ai telespettatori che potranno conoscere come nascono gli spettacoli dell’attore romano che, oltre ad essere un fuoriclasse del cinema italiano, è un vero e proprio mattatore del teatro italiano.

Nello show “Ma… diamoci del tour! In Europa”, Enrico Brignano porta il pubblico che è abituato a vederlo sempre sul palco o davanti all’obiettivo delle telecamere, nel backstage del suo show mostrando anche le prove dello spettacolo e i diversi palcoscenici che lo hanno ospitato.

Enrico Brignano alla scoperta delle città europee in “Ma… diamoci del tour! In Europa”

In “Ma… diamoci del tour! In Europa”, Enrico Brignano conduce il proprio pubblico alla scoperta dei segreti del suo spettacolo ma conduce anche i telespettatori di Raidue alla scoperta delle bellezze artistiche delle città in cui si è esibito con il suo show. “A spasso per le capitali europee, con uno spettacolo tutto da ridere”: è questo l’annuncio del promo dello show di Enrico Brignano che è pronto a svelare il suo lato di viaggiatore e di guida turistica conducendo i telespettatori in un viaggio davvero unico in cui gli ingredienti sono l’arte, le bellezze artistiche e storiche delle città che ha visitato per l’Europa incontrando anche gli italiani che vivono all’estero.

Brignano così si misurerà quindi con il lancio delle asce a Bruxelles, con il free climbing a Parigi o con la fabbricazione di caramelle a Barcellona. L’attore romano, inoltre, entrerà nel negozio dei cappelli più strani di Londra e salirà su una barchetta in balia delle onde del Reno gustando una fonduta.

Come vedere in diretta streaming “Ma… diamoci del tour! In Europa”

La prima serata di oggi di Raidue, dunque, si preannuncia davvero speciali non solo per gli amanti dell’ironia di Enrico Brignano, ma anche di coloro che amano viaggiare e scoprire nuovi posti. Per vedere “Ma… diamoci del tour! In Europa” basta, dunque, sintonizzarsi su Raidue, a partire dalle 21.20, per seguire la diretta televisiva. Su Raiplay, invece, è possibile seguire la diretta streaming sia contemporaneamente che in un momento successivo alla diretta televisiva.

