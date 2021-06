Mac Arthur il generale ribelle/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck (oggi, 27 giugno)

Mac Arthur il generale ribelle va in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 27 giugno, precisamente a partire dalle 14:30 su Rete 4. Si tratta di un film del 1977. Pellicola di genere drammatico sulla guerra, che narra del generale americano a cinque stelle Douglas MacArthur ha servito nel Pacifico durante la seconda guerra mondiale e ha continuato a comandare le forze statunitensi in Corea. Era molto popolare tra il pubblico, ma negli ambienti militari e politici, tuttavia, è stato criticato per la sua autopromozione, arroganza e presunta imprudenza.

Mac Arthur il generale ribelle, la trama del film

Gregory Peck in Mac Arthur il generale ribelle ritrae MacArthur come un generale intenso e dignitoso con un senso di patriottismo rigoroso e ben definito. La sua casa, come ha affermato in molte occasioni, era West Point. Era militare in tutto e per tutto. MacArthur fece contorcere FDR e suscitò le ire del presidente Truman.

Ma era sempre fedele ai suoi uomini. Quando è stato costretto a lasciare Corregidor, ha promesso di tornare e liberare gli americani e i filippini lì – e lo ha fatto. Alla resa giapponese a bordo della U.S.S. Missouri nella baia di Tokyo, era MacArthur a stare in primo piano. In seguito divenne Proconsole nel Giappone sconfitto e diresse la forma della cultura e della politica in quel paese depresso.

