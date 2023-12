Maccio Capatonda: “Elisabetta Canalis? Piccola relazione nel 2013″/ “Ho sempre preso in giro il gossip…”

Maccio Capatonda: la società e il rapporto con la tecnologia

Maccio Capatonda, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format social del settimanale Chi, ai microfoni di Sophie Codegoni, Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna, parla non solo del suo ultimo film “Il migliore dei mondi”, ma anche della sua carriera e della comicità italiana del momento. Nel film “Il migliore dei Mondi”, Maccio propone un mondo senza social, senza tecnologia in cui, però, senza questi oggetti, anche l’umanità sarebbe diversa. “Con questo film non ho voluto dare un giudizio, ma ho voluto aprire un dibattito ovvero se l’uomo è ancora al centro del mondo o se è completamente soggiogato dalla tecnologia che ci ha tolto l’emotività”, spiega l’attore.

“Il controllo totale che la tecnologia ci offre ci rende sempre più fragili e vittime di imprevisti perché il totale controllo non lo avremo mai e quindi un imprevisto ci fa andare di matto”, dice ancora.

Maccio Capatonda: “Nei miei film c’è la mia vita”

Nei film, Maccio Capatonda fa ridere e fa riflettere mettendo in scena tanto di sè. “Molti di noi non sanno come stanno. Nel film, il protagonista non si rende conto di come sta perché hai talmente tanti anestetici che non ti chiedi mai come stai e, infatti, quando gli tolgono un po’ di tecnologia, si rende conto di stare male”, spiega ancora l’attore che, avendo realizzato totalmente il film, svela che “è tutto autobiografico. Quando faccio i film metto in scena la mia vita, la mia idea della vita, quello che conosco. Per dire qualcosa devi parlare di quello che conosco e quindi il protagonista è costruito all’80% su di me, su quello che provo”.

Spazio, poi, al gossip con un riferimento ad un servizio di Chi di cui è stato protagonista in passato. “Nel 2013 sono passato sulle pagine di Chi per questa piccola relazione che ho avuto con Elisabetta Canalis ed ero totalmente stranito dal fatto che in quel mondo del gossip che avevo visto come spettatore e anche preso in giro mi ero ritrovato ed era come aver perso“, dice l’attore che poi annuncia il ritorno a GialappaShow in primavera.













