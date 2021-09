Mace/ Il mondo dei beatmaker sul palco del Seat Music Awards

Mace torna sul palcoscenico dei Seat Music Awards per far conoscere i beatmaker. Simone Benussi (classe 1982), come ben sappiamo è un produttore, dj e beatmaker italiano. La sua fama è cresciuta a dismisura negli ultimi anni poiché ha partecipato, in modo anche molto importante, alla produzione di moltissime canzoni di artisti italiani di fama internazionale come: Salmo, Lorenzo Fragola, Kaos, Colle Der Fomento, Jack the Smoker, Gemitaiz, Fabri Fibra, Venerus, Gué Pequeno, Marracash, Izi, Noyz Narcos e Rkomi. Riguardo alla sua carriera non vi sono molte notizie recenti e anche riguardo alla sua vita privata il produttore rimane molto vago. Un momento importante per la carriera dell’artista è stato il concerto sul tetto della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, il 5 luglio di quest’anno.

Il concerto è anche stato trasmesso in live sul canale youtube del produttore stesso. Durante l’evento ad accompagnarlo sul palco ci sono stati diversi artisti con i quali collabora per la produzione delle loro canzoni, tra questi troviamo: Gemitaiz, Rkomi, Colapesce, Venerus Rodrigo D’Erasmo, Enrico Gabrielli e molti altri. I pezzi che il produttore ha deciso di esibire riguardavano il suo ultimo album “Obe” anche se non sono mancati momenti di pura improvvisazione e alcuni brani inediti semplicemente strumentali. Il live è stato girato dal tramonto all’alba e questo, secondo un’intervista dell’artista, l’ha reso molto suggestivo e allo stesso tempo molto duro. Il video ha come significato la ripartenza: il buio vuole rappresentare la pandemia mentre l’alba una nuova rinascita che, si spera, avverrà presto. Anche la scelta di trasmettere il video su una piattaforma come quella di Youtube senza monetizzarlo è stata una scelta importante in quanto molte persone sono state colpite dalla pandemia anche a livello lavorativo e non possono permettersi la partecipazione ad un concerto, oltre a ciò, essendo che è stato trasmesso online, si è anche evitato di creare assembramenti in centro Milano.

Mace, cosa si sa di lui?

Mace è molto riservato riguardo alla sua vita privata per cui non se ne conosce nessun dettaglio, inoltre il produttore, essendo che è diventato famoso da relativamente poco tempo, non è ancora caduto vittima di nessuno scandalo e men che meno di gossip riguardanti la sua vita amorosa. Sembra che il produttore voglia che tutti si concentrino solo sulla sua carriera. Ma come ha fatto questo giovane quasi sconosciuto a diventare uno dei produttori più famosi d’Italia? La sua storia musicale ha inizio nel 2003 quando, insieme a Jack the Smoker danno il via al progetto La Crème che porta alla realizzazione dell’album “L’alba”.

Nel 2007 inizia poi ad avvicinarsi alla musica elettronica ed insieme ad altri artisti fonda RESET! un collettivo di Dj. Nel 2013 inizia poi ad avvicinarsi alla trap ed inizia a pubblicare i primi singoli da solista, grazie a questo stile musicale inizia poi anche a produrre canzoni per i maggiori rapper italiani tra cui Marracash, Jake La Furia, Salmo Gué Pequeno, Noyz Narcos, Gemitaiz e molti altri. Il suo successo esplode poi nel 2017 con la produzione di Pamplona di Fabri Fibra per cui si aggiudica tre dischi di platino e portandolo alla fama che ha oggi.

