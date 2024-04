Madagascar, Italia 1/ Trama e cast del film d’animazione per adulti e bambini oggi, 20 aprile 2024

Madagascar, un film d’animazione con un cast vocale d’eccellenza

Sabato 20 aprile andrà in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 il film d’animazione Madagascar. Prodotto dalla Dreamworks Animation, si tratta di una commedia d’animazione diretta da Eric Darnell e Tom McGrath, apprezzata da adulti e bambini.

Enrica Bonaccorti e l'aborto: il dramma del figlio perso l'annuncio in tv/ La tragica scoperta in camerino

Questo film, nella versione originale, vanta un cast vocale di altissimo livello, con Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer e Jada Pinkett Smith nei ruoli principali di Alex, Marty, Melman e Gloia. I doppiatori sono stati in grado di conferire ai personaggi una personalità originale e convincente. Nella versione italiana, invece, questi ruoli sono stati coperti dal duo comico Ale e Franz, Fabio De Luigi e Michelle Hunziker, aggiungendo un tocco di humor tipicamente nostrano alle vicende. La colonna sonora, infine, curata da Hans Zimmer, aggiunge dinamismo alla grafica colorata e accattivante, rendendo Madagascar un’esperienza coinvolgente e adatta a tutte le età.

Serena Bortone “Da piccola presentavo spettacoli in parrocchia”/ “Le amicizie sono decisive per me”

La trama di Madagascar: protagonisti Alex, Marty, Melman e Gloria

La trama di Madagascar si incentra sulle avventure di Alex, Marty, Melman e Gloria, rispettivamente un leone, una zebra, una giraffa ipocondriaca e un ippopotamo, che vivono nel Central Park Zoo di New York.

Un giorno Marty decide di fuggire dallo zoo, in cerca della libertà. Alex, Melman e Gloria lo inseguono e cercheranno di riportarlo allo zoo, ma nonostante i loro sforzi, tutti e quattro finiranno per essere catturati e caricati su una nave diretta in Africa per essere liberati in una riserva naturale del Kenya. Durante il viaggio, però, la nave naufraga e i quattro finiscono spiaggiati sull’isola di Madagascar. Qui dovranno fare i conti con un mondo selvaggio e libero, imparando a vivere nella natura. I legami di amicizia verranno messi a dura prova, ma i quattro dovranno imparare ad affrontare le loro differenze per riuscire a tornare a casa.

Federico Fashion Style, nuovi dettagli dopo l'aggressione: "Trauma cranico-facciale"/ "Colpito da un omofobo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA