Madalina Doroftei, fidanzata Alessandro Egger/ “Mi ha conquistata col romanticismo”

Madalina Doroftei è la fidanzata di Alessandro Egger. Un grande amore quello nato tra i due che sono inseparabili da tantissimi anni; per la precisone da dieci anni fanno coppia fissa e cercano di passare, impegni permettendo, più tempo possibile insieme. La modella ha confessato che a conquistarla è stato il romanticismo di Alessandro: ” una volta ha fatto più di tremila chilometri per venirmi a trovare in un paese sconosciuto, tutto questo per vedermi solo poche ore”. La coppia, oltre a condividere la vita privata, ha deciso anche di lanciarsi in un progetto imprenditoriale visto che hanno avviato un’azienda, ma hanno specificato: a lavoro non ci comportiamo da fidanzati, vige il principio della professionalità tant’è che molte persone non si accorgono neppure che siamo fidanzati”.

Un grande amore quello nato tra i due che non nascondono di sognare una famiglia un giorno. “Sono certa che tutto accadrà al momento giusto” ha detto la modella che non esclude in futuro la possibilità di diventar mamma.

Chi è Madalina Doroftei, la fidanzata di Alessandro Egger?

Ma chi è Madalina Doroftei, la compagna di Alessandro Egger? La ragazza lavora come modella, ma la sua carriera è iniziata per caso. Un sogno, quello di lavorare nella moda, custodito in un cassetto da una giovane ragazza albanese che improvvisamente si ritrovata proiettata sulle più importanti passerelle di moda. “Avevo 14 anni, grazie al concorso di bellezza del liceo fui scoperta da una piccola agenzia in Romania, da li poi sono partita con tanti sogni e tanta voglia di farcela” – ha raccontato la modella dalle pagine di Megazine Wonder you. La sua grande occasione è stato un concorso di bellezza organizzato dalla sua scuola; durante il concorso la bellezza di Madalina viene notata da un talent scout che la propone in una agenzia della Romania.

Così comincia la carriera di Madalina che nel corso di pochi anni collabora con importantissimi brand di moda: da Levis a Nero Giardini fino alla Nike e tantissimi altri. Importantissimo nella sua vita l’incontro con Marco Lorenzetto, stilista di Versace di cui ha raccontato: “Marco mi ha insegnato che si può lavorare nel mondo della moda raggiungendo livelli altissimi, essere bravi, professionali e rimanere sempre umili e gentili”, ha detto. Ma per la bella Madalina il lavoro non è tutto, anche l’amore ha la giusta importanza…

