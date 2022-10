Madalina Doroftei chi è la fidanzata di Alessandro Egger/ Presto in arrivo dei figli?

Madalina Dorftei, fidanzata di Alessandro Egger: la carriera da modella, come in una favola, nasce dalla vittoria del concorso di bellezza della sua scuola di provincia…

Quella di Madalina Doroftei è la storia della realizzazione di un sogno, una favola che porta una giovane adolescente di provincia dell’Albania a diventare, in poco tempo, un’importante modella di fama internazionale. Proprio di questa sua storia, Madalina ha voluto parlare in una lunga intervista per Megazine Wonder you. Il suo sogno, e la sua carriera, nascono per un colpo di fortuna: Madalina vince un piccolo concorso di bellezza organizzato nella sua scuola di provincia e lì, tra il pubblico, è presenta anche un talent scout che, vedendola, decide di scommettere su di lei e finanziarle i primi book: “Avevo 14 anni, grazie al concorso di bellezza del liceo fui scoperta da una piccola agenzia in Romania, da li poi sono partita con tanti sogni e tanta voglia di farcela”, ha raccontato.

Così, lentamente e senza mai arrendersi, Madalina Doroftei ha raggiunto importanti traguardi e oggi vanta importantissime collaborazioni: dalla Levis, a Nero Giardini, sino alla Nike e tante altre… Un momento indimenticabile segna in positivo la sua carriera: l’incontro con Marco Lorenzetto, lo stilista di Versace: “Marco mi ha insegnato che si può lavorare nel mondo della moda raggiungendo livelli altissimi, essere bravi, professionali e rimanere sempre umili e gentili”, ha detto. Ma per la bella Madalina il lavoro non è tutto, anche l’amore ha la giusta importanza…

Madalina Dorftei, fidanzata di Alessandro Egger: “In un futuro non troppo lontano vorrei dei figli. Anche se già ora siamo in tre: io, Alessandro e Papy!”

Madalina Doroftei è fidanzata da circa dieci anni con il celebre attore e modello Alessandro Egger. Oltre alla passione comune verso il mondo della moda, a conquistarla è stato il forte romanticismo di lui: “Una volta ha fatto più di tremila chilometri per venirmi a trovare in un paese sconosciuto, tutto questo per vedermi solo poche ore”, ha raccontato. I due hanno avviato insieme una compagnia diventando azionari di un’azienda, una bella sfida avviata anche per sfruttare il diploma da ingegnere della bella Madalina. La coppietta, con il tempo, ha imparato a separare bene vita lavorativa e privata: “A lavoro non ci comportiamo da fidanzati, vige il principio della professionalità tant’è che molte persone non si accorgono neppure che siamo fidanzati”, ha detto lei.

Madalina Doroftei ha inoltre ammesso come “in un futuro non troppo lontano” le piacerebbe diventare mamma: “Sono certa che tutto accadrà al momento giusto” ha affermato. In realtà già ora sono in tre: Madalinea, Alessandro e il loro piccolo cane Papy che, come i padroni, è già una star! Il piccolo infatti ha un profilo Instagram, partecipa a numerose gare di pedigree, è modello in numerose campagne pubblicitarie e, addirittura… Ha recitato in un film! Ecco la famigliola al completo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Doroftei (@madalinadorofteiofficial)













© RIPRODUZIONE RISERVATA