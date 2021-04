Madame, Amici 2021/ Voce è disco di platino, a dicembre al via il tour ma…

Madame ospite ad Amici 2021 con la sua Voce ma quasi a fine serale

Madame è ospite di Amici 2021 questa sera in occasione del terzo serale. Siamo però già pronti a scommettere che anche in questo caso non mancheranno le polemiche visto che, almeno secondo le anticipazioni della registrazione, la rivelazione di Sanremo 2021, salirà sul palco quasi alla fine quando i ragazzi saranno già tornati in casetta con buona pace di Sangiovanni che avrebbe tanto voluto incontrarla. Chi resisterà fino a quell’ora per ascoltare la performance di Madame? Siamo sicuri che i fedelissimi rimarranno incollati allo schermo per ascoltare la sua canzone, Voce, visto che è già disco di platino e ha conquistato tutti. Come se non bastasse, proprio oggi sul palco di Amici 2021, Madame annuncerà il tour per il suo disco che, se tutto andrà bene, dovrà partire a dicembre.

Madame sulla sua bisessualità e la “libertà” di essere come vuole

La giovane artista, 19 anni soltanto, dopo la partecipazione alla kermesse canora firmata da Amadeus, e dopo aver pubblicato il suo primo album dal titolo “Madame”, ha spiegato che il suo primo tour partirà il 3 dicembre da Roma e sarà esclusivo nei club di alcune città italiane come Firenze, Torino, Milano e Napoli. Il suo lavoro, così come la sua Voce, nasce dalla relazione intima e riservata tra lei e Francesca (questo è il suo vero nome) tra liberazione e una presa di coscienza che alla sua età potrebbe aprirle nuovi orizzonti. Proprio durante la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, la giovane cantante è finita sotto la lente del gossip per via del suo orientamento sessuale e delle sue rivelazioni su questo argomento. Madame si è detta libera, proprio come nella musica, di scegliere quello che più le aggrada e le piace senza distinzioni quindi tra uomo e donna riferendosi quindi apertamente bisessuale. Ai suoi fan, invece, non rimane che far altro che iniziare ad acquistare i biglietti per il tour.

