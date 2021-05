Madame difende Sangiovanni “Non è raccomandato”/ “Mi ha colpito subito e poi..”

Mai come quest’anno si è parlato di ‘terzi’ incomodi ad Amici 2021. Se fino a qualche settimana fa il problema era Leonardo Lamacchia per via del suo rapporto speciale con un amico di Maria de Filippi e del talent show di Canale5, Ermal Meta, adesso il problema sembra essere diventato Sangiovanni. Lui è il trionfatore della categoria canto e secondo classificato al fianco della fidanzata Giulia Salemi, ma in molti sono convinti che al suo posto doveva esserci Aka7even e che Sangiovanni possa aver avuto un aiutino dall’alto, o quasi, ma da chi? Naturalmente il nome fatto è quello di Madame. Proprio lei aveva già notato il giovane cantautore ancora prima di Amici 2021 tanto da averlo segnalato alla Sugar Music. Proprio lei ha voluto rispondere alle accuse e ai commenti di queste ore.

Madame difende Sangiovanni “Non è raccomandato”

In particolare, Madame ha spiegato: “Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è “raccomandato”. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza Up!”. Nei giorni scorsi proprio la madre di Sangiovanni aveva parlato dell’amicizia tra Sangiovanni e Madame e di quando lei lo aveva notato ancora prima di partecipare ad Amici per la gioia della sua famiglia che era pronta a sostenerlo in questo suo percorso. A convincere Madame era stato il ritornello di una sua canzone, cosa succederà adesso che i suoi singoli sono in vetta alla classifica?

