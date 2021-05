Sangiovanni e Giulia, bufera Amici: “Finale di mer*a”/ “Tutto a tavolino, complotto”

Sangiovanni e Giulia sono i finalisti assoluti di questa edizione di Amici 2021 e sul web si è scatenato in pochi minuti il caos. Qualcuno ha gioito di questo risultato, molti altri hanno lanciato commenti negativi, anche di accuse, ad Amici. A prescindere dal risultato finale, quindi dal vincitore, sono partiti subito gli attacchi sui social per la finalissima che, d’altronde, è parsa a quasi tutti “scontatissima” e annunciata ormai da mesi.

Ecco allora che, tra i tanti commenti su Twitter, è possibile leggere parole come queste: “Comunque raga questa proprio la finale più deludente di sempre”; “Tutta una puntata che sembra stata fatta solo per far scontrare i due fidanzatini!”; e ancora c’è chi ha fatto notare “Ma poi nemmeno a farci capire come si sono classificati gli altri, sono ancora sconvolta da sto regolamento”, o “riassunto di questa finale: 30 minuti di tutti e cinque e 3 ore di sangiovanni e giulia”. Si arriva però anche a teorie del complotto e accuse pesanti: “Ma che finale di merda è? È un complotto. Che schifo è stato scritto tutto a tavolino vergogna #amici”, anche con il tag all’account ufficiale del programma.

Sangiovanni e Giulia, web si scatena: “Quanti furti…”

C’è chi ancora ha ribadito “In quanti come me non hanno mai visto una finale così scontata?” E chi chiede a gran voce che fine abbiano fatto gli altri finalisti: “Ma scusate gli altri tre che fine hanno fatto? Scomparsi? Nemmeno arrivederci!” Insomma, sono tanti i telespettatori di Amici 2021 che si aspettavano qualcosa in più da questa finale, soprattutto a causa di un regolamento impostato in modo che fossero proprio un ballerino e un cantante a sfidarsi alla fine. E qualcuno si è spinto oltre: “Gridiamo al complotto”. Altri mandano un messaggio ad Aka7even: “Tranquillo Luca, domani andiamo tutti a denunciare i numerosi furti subiti”. Insomma, il mondo dei social è insorto durante la finalissima ed è andato oltre anche dopo l’annuncio del vincitore di questa edizione che si chiude dunque tra le polemiche.

