Maddalena Corvaglia/ L’ex velina e la figlia Jamie: “Sono una mamma fortunata”

Maddalena Corvaglia sarà ospite della nuova puntata di “Affari tuoi – Viva gli sposi!”, in onda il sabato sera su Rai 1. L’ex velina ha compiuto 41 anno lo scorso 12 gennaio e ha festeggiato in compagnia della figlia Jamie, nata dal matrimonio con il chitarrista Stef Burns: “Il giorno del compleanno sarebbe una giornata come le altre, se le persone che ti amano non la rendessero speciale con le loro attenzioni… grazie a quell’angelo di mia figlia Jamie che, tornata da scuola, ha organizzato la migliore festa di compleanno al mondo (per due )… con tanto di caccia al tesoro! Sono una mamma fortunata”, ha scritto su Instagram pubblicando alcuni scatti del giorno del suo compleanno.

Lo scorso 29 settembre, in occasione del compleanno della figlia, Maddalena le ha dedicato un dolcissimo messaggio: “Buon compleanno Angelo mio! Io ti ho dato la vita 9 anni fa… da quel momento tu hai dato un senso alla mia vita. Ti amo più di quanto non sia in grado di tradurre in lettere…”. Maddalena Corvaglia e Stef Burns si sono sposati a maggio 2011 e a giugno 2017 hanno annunciato la separazione.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canali: amiche dal 1999

Maddalena Corvaglia è diventata famosa nel 1999, diventando la velina bionda di “Striscia la Notizia“, al fianco della mora Elisabetta Canalis. La loro amicizia è continuata anche al di fuori degli studi televisivi di Canale 5. Ma negli ultimi si è parlato tanto di un allontanamento tra le due showgirl: secondo Dagospia l’amicizia tra le ex veline sarebbe finita a causa della lontananza. Le due hanno vissuto per molto tempo in America, poi Maddalena è tornata in Italia dopo la fine della storia con Stef Burns. Negli USA avevano aperto una palestra che la Canalis ha poi dovuto chiudere: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata… Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”, ha dichiarato Elisabetta qualche tempo fa in un’intervista a Grazia. Lo scorso lunedì 18 gennaio 2021 a Ogni Mattina su Tv8 con Adriana Volpe è stato annunciato che Elisabetta e Maddalena hanno fatto pace ufficialmente. In attesa di conferme o smentite dalla dirette interessate, i fan sperano che la notizia sia vera!



© RIPRODUZIONE RISERVATA