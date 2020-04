Maddalena Corvaglia, lite in strada: “Metta la mascherina!”/ Passante tossisce, lei..

Una passeggiata mattutina piuttosto movimentata quella di Maddalena Corvaglia. Questa mattina l’ex velina di Striscia La Notizia ha portato il suo cagnolino a passeggio vicino casa affinché facesse i suoi bisogni e questa attesa si è poi trasformata in un momento di tensione con una passante che ha tossito senza indossare la mascherina. Un gesto che ha fatto adirare la Crovaglia che si è così scagliata contro la donna: “Se per strada uno mi deve tossire addosso…Quantomeno si copra la bocca”, ha scritto la showgirl a corredo del video postato su Instagram che mostra appunto la donna nell’atto descritto. “Signora, però la metta la mascherina quando tossisce – ha allora sbottato la Corvaglia quando la donna le è passata accanto – . Metta la mascherina perché bisogna mettere la mascherina!”.

Maddalena Corvaglia, scontro in strada con una passante: “La mascherina deve metterla!”

La donna ha allora cercato di giustificarsi: “Guardi che ero lontana – ha commentato – . Guardi che la mia è una tosse da fumo!”. Ma Maddalena Corvaglia non ha voluto sentire ragioni e, anzi, si è scagliata ancora una volta contro la signora, invitandola a non comportarsi in questo modo ma anzi ad avere maggior rispetto degli altri. “Metta la mascherina! C’è la legge, metta la mascherina – ha continuato allora a ribadire la showgirl – .Perchè secondo lei siamo vestiti tutti da Carnevale?”, ha aggiunto. “Ne verremo fuori, sì nel 2070!”, ha allora concluso la Corvaglia, infuriata ancora per quanto accaduto e trovando poi concordi con la sua reazione i follower che hanno potuto vedere la scena sul suo profilo Instagram.



© RIPRODUZIONE RISERVATA