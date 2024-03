Maddalena Stornaiuolo, chi è e carriera/ I primi passi nel cinema e il boom in Mare Fuori

Maddalena Stornaiuolo, chi è l’attrice di Mare Fuori: la carriera nella recitazione

Maddalena Stornaiuolo, oggi ospite a La volta buona da Caterina Balivo, è una delle attrici della serie cult Mare Fuori, un vero e proprio fenomeno che sta appassionando i ragazzi negli ultimi anni. Nella fiction interpreta Maddalena, l’agente di polizia nell’IPM che ricopre il ruolo di sorvegliante delle ragazze, ma con le quali riesce anche a creare dei rapporti umani. Prima di Mare Fuori, però, la sua carriera è stata caratterizzata da altre tappe importanti, nella sua attività non solo di attrice ma anche di regista.

Come si legge sul sito Napoli Film Festival, Maddalena Stornaiuolo è nata e cresciuta a Scampia e si è avvicinata al mondo della recitazione e del cinema, vincendo il Nastro d’Argento 2020 con il suo primo cortometraggio Sufficiente. Inoltre, è dialogue coach per la seria L’amica geniale e actor coach per il film Fortuna. Come attrice, prima del boom in Mare Fuori, è stata protagonista del film Gelsomina Verde e del cortometraggio Centoquattoridici. Inoltre, nel 2010 ha fondato la compagnia teatrale Vodisca Teatro e nel suo quartiere dirige la scuola di recitazione La Scugnizzeria.

Maddalena Stornaiuolo e i primi passi nel cinema: la rivelazione

Maddalena Stornaiuolo è ormai un tutt’uno con la sua carriera da attrice, il mondo della recitazione vive ormai sotto la sua pelle da tantissimi anni. Ma com’è nata la sua passione per il cinema? In un’intervista rilasciata a Fanpage di recente, l’attrice ha così raccontato come si è avvicinata a questo mondo: “Ero molto timida da piccola, tipo che alle interrogazioni diventavo fucsia in volto, però questa timidezza mi creava disagio, non volevo subire questo limite e quindi mi sono iscritta ad un corso di recitazione“.

La svolta è arrivata attraverso il superamento di un provino molto importante: “Il primo giorno è stato un disastro, ma la settimana successiva c’era qualcosa che mi portava a tornare. Nei giorni in cui stavo frequentando, organizzarono dei provini per una miniserie su Canale 5, O’ Professore, con Sergio Castellitto e Luisa Ranieri, faccio il provino e lo vinco. Lì mi innamoro di questo mondo“.











