Maddalena Vasselli delusa da Nicola Tedde/ “Sabrina Martinengo sembra sua mamma!”

Nicola Tedde e Sabrina Martinengo hanno lasciato Temptation Island 2019, dopo il falò di confronto finale, da soli. Una rottura immediata, fomentata dalla grande rabbia di lui. Eppure, nello speciale “Un mese dopo”, Nicola e Sabrina sono ricomparsi insieme. I due sono tornati ad essere una coppia, a dispetto di chi credeva che fosse invece nato qualcosa tra Nicola e la tentatrice Maddalena Vasselli. Un finale che ha sorpreso tutti e, forse, anche la stessa Maddalena che, da alcuni gesti social, palesa la sua grande delusione. Non sono rimasti inosservati i like lasciati dalla tentatrice a commenti contro Sabrina Martinengo. In uno di questi, come sottolinea BitchyF, la donna viene appellata “un’oscenità che sembra la mamma“. In un altro, invece, una spettatrice si chiede come sia possibile che Nicola abbia scelto Sabrina a Maddalena, e il like di quest’ultima non manca.

Maddalena Vasselli scottata da Nicola Tedde? Gesti di delusione…

Gesti, quelli di Maddalena Vasselli, che sembrano non lasciare dubbi sul fatto che la scelta fatta da Nicola Tedde dopo Temptation Island 2019 l’abbia delusa e, forse, anche sorpresa. D’altronde, lei era pronta a frequentarlo anche fuori. Alle pagine del Magazine di Uomini e Donne aveva dichiarato: “Tutto è iniziato da una chiacchierata banale, da cui è nato un legame bellissimo, un legame magico, fatto di sguardi, sorrisi complicità e intesa. Non potevamo fare a meno l’uno dell’altra, era un continuo cercarci, accarezzarci, guardarci negli occhi. Abbiamo anche pianto insieme, tra noi si è venuto a creare un qualcosa di speciale, unico e soprattutto vero. Tra noi si è creato qualcosa di davvero inaspettato, emozioni fortissime e uniche che mi hanno riaperto il cuore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA