Maddalena Vasselli/ Nicola Tedde pazzo di lei: “Mi fa stare bene” (Temptation Island)

Maddalena Vasselli è la single che ha conquistato il cuore di Nicola Tedde. In un primo momento restio a legarsi alle single del villaggio di Temptation Island 2019, il giovane fidanzato di Sabrina Martinengo ha trovato in lei la persona perfetta con la quale elaborare il breve flirt, che dall’altra parte del villaggio la sua fidanzata sta vivendo assieme al single Giulio; e l’amicizia, in breve tempo, si è trasformata in qualcosa di più profondo. Un sentimento che ha spiazzato la sua compagna – delusa nel vedere i loro filmati – ma anche lo stesso Nicola, oggi restio a lasciarsi andare nonostante ciò che provi. A sollecitare una spiegazione su ciò che davvero oggi pensi del loro rapporto è infatti Maddalena, che chiede: “Devi essere chiaro, voglio una risposta secca, inutile che fai così, adesso me la devi. Nei miei confronti – chiede la single – arrivati a questo punto, ti stai tenendo perché devi o perché vuoi?”, Immediata la risposta di Nicola, il quale ormai da molte settimane ha completamente messo da parte il suo rapporto con Sabrina.

“Maddalena mi fa stare bene”

“Mi trattengo perché voglio”: sono queste le parole con le quali Nicola Tedde spiega a Maddalena Vasselli i motivi per i quali sceglie ancora di non lasciarsi andare: “Non vorrei fare qualcosa e poi pentirmi – ammette il fidanzato di Sabrina – prima voglio essere sicuro”. Un filmato, però, immortala Nicola mentre in gran segreto fa irruzione nella casa delle single e, nel bel mezzo della notte, sorprende Maddalena. L’ala non ha al suo interno alcuna telecamera, ma la clip restituisce il sonoro di una serie di baci. “Stai ferma”, le chiede lui; “Stai a vedere se sto ferma”, replica lei. Coccole, baci e risate di sottofondo fanno da contorno all’rvm, che manda in tilt la fidanzata Sabrina. Nicola, però non ha alcun dubbio e definisce Maddalena come “una bellissima ragazza, di cuore, che mi sta aprendo molto”. Grazie a lei, spiega, “adesso sto pensando a me stesso, mi fa stare bene”. Maddalena, inoltre, al contrario della sua storica compagna, non nasconde le proprie emozioni: “Sabrina non è riuscita mai a piangere davanti a me – rivela Nicola – ci sei riuscita tu”.

