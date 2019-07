GIULIO RASELLI/ Con Sabrina non va. Troverà l’amore da tronista? (Temptation Island)

Giulio Raselli non ha ancora trovato l’amore. Non è servita nemmeno l’esperienza di Temptation Island (durante la quale ha avuto modo di incontrare e conoscere Sabrina) per fargli mettere il cuore e la testa apposto. Nonostante ciò, sono sempre di più le persone che lo seguono nel suo percorso alla ricerca della “dolce metà”. Negli ultimi tempi si è vociferato persino di un possibile ritorno a Uomini e donne, questa volta non in veste di corteggiatore ma di tronista. D’altra parte, l’esperienza da pretendente di Giulia Cavaglià non è andata come previsto. Quest’ultima gli ha preferito Manuel Galiano, ma lui non rimpiange nulla. Anzi, è contento di aver dato tutto se stesso in un programma notoriamente controverso. Non tutti hanno il coraggio di mettere in gioco così i propri sentimenti, e di continuare a farlo, rispondendo sempre e comunque alle domande dei follower sulla sua vita privata. Su Instagram, poco tempo fa, Raselli è tornato a parlare del dating show e di quello che ha imparato.

Giulio Raselli: “Tante difficoltà, ma è un bel periodo”

L’insegnamento più grande appreso da Maria De Filippi è “dare sempre tutto”: “Così facendo non si perde mai”. Giulio Raselli si è lasciato andare e non ha mai discusso con Giulia, né le ha mai rinfacciato di non averlo scelto. È anche vero che, a un occhio esperto, l’interesse nei confronti di Manuel risultava di gran lunga più forte. Giulio è piuttosto tranquillo, forse perché sa già che sarà lui uno dei prossimi a sedere sul Trono. La persona con cui ha legato di più, in quel contesto, è stata Fabrizio Baldassarre, corteggiatore di Angela Nasti che però purtroppo non è arrivato alla fine. Sarà lui, magari, il suo compagno di sedia? Per ora nessuna certezza. Giulio e tanti con lui non vedono l’ora che arrivi settembre, per ricominciare tutto da capo e reinserire nella lista sempre i soliti propositi (cercare e trovare l’amore, nel suo caso). Ma che dire del presente? “Sto bene, grazie. Nonostante le varie difficoltà che la vita ti pone, devo dire che è un bel periodo della mia vita. Grazie per questa domanda. Vale molto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA