“Maddie McCann è morta”/ Procura tedesca scrive ai genitori: “Abbiamo le prove”

“Maddie McCann è morta“. La procura tedesca ne è sicura: ci sono prove a sufficienza per ritenere Christian Brueckner, pedofilo tedesco in carcere per reati di droga e stupro, l’assassino della bambina scomparsa nel 2007 mentre si trovava in vacanza con i genitori in Portogallo. Per questo motivo il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha inviato una lettera ai genitori di Maddie, scrivono i tabloid britannici Daily Mirror e Daily Mail, affermando: “Siamo vicini al vostro dolore, vostra figlia è morta”. Il procuratore ha spiegato: “Siamo vicini al dolore dei genitori, ma se rivelassimo loro maggiori dettagli ciò potrebbe compromettere l’indagine. Abbiamo prove concrete che il nostro sospettato ha ucciso Madeleine e questo significa che è morta. Ai genitori è stato detto che la polizia tedesca ha le prove della sua morte ma non abbiamo comunicato loro ulteriori dettagli”.

“MADDIE MCCANN E’ MORTA”: LA PROCURA TEDESCA SCRIVE AI GENITORI

Il procuratore tedesco ha aggiunto che i genitori di Maddie, Kate e Gerry McCann, “non hanno risposto alla lettera”. Wolters, che sta indagando sul caso in collaborazione con Scotland Yard e la polizia portoghese, ha precisato di “non aver rivelato tutti i dettagli” della nuova pista relativa all’omicidio per mano di Brueckner neanche ai colleghi degli altri Paesi: “Non possiamo dire perché e come sappiamo che sia morta. È più importante avere successo ed essere in grado di inchiodare il colpevole che mettere le carte sul tavolo e dire ai genitori i motivi per cui riteniamo che la loro figlia sia morta”. Su quest’ultimo punto, però, il procuratore tedesco non sembra nutrire dubbi: “Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa. Rivelare troppo e troppo presto ostacolerebbe le indagini in corso. In Germania siamo molto riservati, non sono sicuro di come funzioni nel Regno Unito, ma qui non riveliamo niente fino a quando non formalizziamo l’accusa”. L’avvocato Rogerio Alves, che rappresenta la famiglia McCann in Portogallo, ha domandato che gli inquirenti tedeschi svelino le prove in loro possesso chiedendo di sapere “cosa viene fatto per risolvere un caso durato 13 anni»”.



