Madonna di Medjugorje/ Atteso messaggio oggi 25 maggio 2024: le apparizioni e le nuove norme del Vaticano

IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DA MEDJUGORJE 25 MAGGIO 2024

Come ogni 25 del mese è atteso anche oggi il messaggio della Madonna di Medjugorje nel consueto (e misterioso) rituale dell’apparizione alla veggente Marija Pavlovic Lunetti, una dei ragazzi che da più di 40 anni hanno visto sconvolgere la propria vita dalla testimonianza viva della Madre di Dio. Nel mese mariano per eccellenza, oggi 25 maggio 2024 la “Gospa” è attesa come sempre dalla veggente di Medjugorje nel tardo pomeriggio, con il messaggio affidato a Marija che di norma viene poi tradotto in tutte le lingue attorno alle 19-20 di sera.

Un messaggio di conversione, un messaggio di libertà e un messaggio che è sempre più incentrato sulla necessità della pace di Gesù in un mondo travagliato come il nostro: nell’apparizione dello scorso 25 aprile, la Madonna di Medjugorje ebbe a dire ai suoi figli sparsi nel mondo come purtroppo l’odio e la morte siano tutt’altro che “sconfitti”. Il diavolo è ancora molto forte, spiegò la Regina della Pace, «ogni giorno la sua forza è sempre più forte attraverso coloro che hanno scelto la morte e l’odio». Da qui l’invito a tutti i fedeli pellegrini di pregare tramite la Madonna di Medjugorje per illuminare coloro che ancora sono nelle tenebre «e cercano la luce del nostro Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Come sempre in prossimità del 25 del mese, presso la Parrocchia di Medjugorje si affollano fedeli e pellegrini da ogni parte del mondo, con confessioni garantite dai tanti sacerdoti presenti praticamente ad ogni ora del giorno.

IL “CASO MEDJUGORJE” VICINO ALLA CONCLUSIONE? IL GIUDIZIO INCORAGGIANTE DEL VATICANO DOPO LE NUOVE NORME

Mentre dunque prosegue l’attesa verso l’annuncio del nuovo messaggio in arrivo dalla Madonna di Medjugorje, 25 maggio 2024, tramite la testimonianza della veggente Marija, qualcosa di importante è cambiato a livello ecclesiale in queste ultime settimane e potrebbe comportare novità importanti anche per il misterioso e aperto “caso Medjugorje”. Lo scorso 17 maggio il Dicastero per la Dottrina della Fede ha approvato le nuove norme su come procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali, con la firma di Papa Francesco: dopo i casi Trevignano e altre simili “bufale” da ogni parte del mondo, si fa più stringente la normativa del Vaticano sulle apparizioni della Madonna.

Non per questo il tema è visto come un problema per le quarantennali vicende delle apparizioni della Madonna a Medjugorje, ma anzi si potrebbe avvicinare la conclusione e il giudizio ultimo della Chiesa in merito: come ha spiegato il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, cardinale Víctor Manuel Fernández, le nuove norme del Vaticano vedranno l’intervento diretto del Papa per dirimere se un avvenimento presunto sovrannaturale sia vero oppure no. Sul caso specifico di Medjugorje poi aggiunge, «qui il fenomeno non si è concluso ancora, ma con queste norme pensiamo che sarà più facile andare avanti e arrivare a una conclusione». Sono parole molto importanti quelle del cardinale che idealmente avvicinano il lavoro della Commissione Ruini, voluta da Papa Benedetto XVI, e vedono nei frutti e nelle opere che scaturiscono da Medjugorje un attore molto positivo, in attesa del giudizio sulle apparizioni dopo quelle iniziali già considerate come “veritieri” all’epoca della Commissione. Di sicuro il via libera negli scorsi anni di Papa Francesco ai pellegrinaggi organizzati dalle Diocesi a Medjugorje e la presenza di due visitatori apostolici consecutivi, prima l’arcivescovo Hoser e ora mons. Aldo Cavalli, rappresentano due indizi circa l’apertura benevola della Chiesa di Roma sul “caso Madonna di Medjugorje”.











