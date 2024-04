Madonna di Medjugorje/ Verso messaggio oggi 25 aprile 2024: la pace di Maria e lo Spirito

ATTESO IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE OGGI 25 APRILE 2024

Come ogni 25esimo giorno del mese, l’attesa è molta per la diffusone del messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic Lunetti: attorno alle ore 20 in tutte le lingue è atteso il messaggio affidato dalla “Gospa” a Marija con la tradizionale richiesta di conversione e una riflessione sull’attualità del periodo storico.

MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO 25 MARZO 2024/ “Pregate con Gesù sulla Via Crucis per l’umanità senza Dio”

Maria Regina della Pace, è solo uno dei tanti “appellativi” che si riferiscono alla Madonna ‘di’ Medjugorje, la “Gospa” che misteriosamente e inspiegabilmente da mente umana appare da oltre 40 anni a dei semplicissimi veggenti in uno sperduto paesino della ex Jugoslavia. Eppure quella “pace” che la stessa Madonna invoca in ogni messaggio diffuso ai veggenti e al resto dei fedeli pellegrini, il mondo sembra non “recepirla”: i continui appelli di Papa Francesco contro tutte le guerre in corso, l’impegno della Chiesa stessa di testimoniare il Vangelo di Cristo intriso di pace e i continui inviti e il messaggio costante della Madonna da Medjugorje di convertire il cuore per seguire in pace la vita di Gesù.

MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO OGGI 25 FEBBRAIO 2024/ “Siate amore di Dio nel mondo contro la zizzania”

Anche nell’ultimo messaggio diffuso dalla Madonna a Medjugorje un mese fa, il 25 marzo 2024, la “Gospa” invitava tutti a pregare affinché il bene «vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla Sua via crucis». A ridosso della Santa Pasqua, la Madonna ricordava come nelle preghiere il cuore dell’uomo può letteralmente salvare l’umanità moderna che «vaga senza Dio e senza il Suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli, affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi».

IL MESSAGGIO DEL VISITATORE DEL PAPA ALLA PARROCCHIA DI MEDJUGORJE

Nel messaggio consegnato dal Visitatore Apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje – l’arcivescovo Aldo Cavalli – per la Pasqua 2024, l’inviato di Papa Francesco per i tanti fedeli pellegrini della Madonna di Medjugorje traccia il senso apostolico e testimoniale della Resurrezione di Gesù fino ai nostri giorni. «Nel Vangelo secondo Giovanni, Lui, Gesù vivo, appare agli apostoli, dice loro quella parola profonda, che è propria a questo luogo santo Medjugorje: la pace sia con voi! Gesù vivo, vivo per sempre, Dio da la pace»: un messaggio di pace che all’alba della storia non solo promette ma già salva il destino di ogni uomo.

MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO OGGI 25 GENNAIO 2024/ “Cari figli, questo sia il tempo della preghiera”

Come sottolinea sempre mons. Cavalli nel messaggio di Pasqua inviato ai parrocchiani di Medjugorje (pubblicato sul portale online della stessa parrocchia), è nello Spirito Santo “lasciato” da Gesù sulla terra che si percepisce la vera presenza del Signore: «Negli Atti degli apostoli abbiamo altra grande presentazione della venuta dello Spirito Santo. E hanno capito che è nello Spirito Santo che è nata la Chiesa. E con loro c’era Maria, Madre di Gesù. E da lì sono partiti annunciare il Vangelo a tutto il mondo. Loro poveri, analfabeti, senza nessun valore, con Gesù vivo, il Risorto, e nello Spirito Santo, sono andati nel mondo intero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA