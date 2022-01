Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 gennaio 2022: il cuore e la chiamata di Dio

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE, ATTESO IL PRIMO DELL’ANNO

È atteso per la serata il primo messaggio della Madonna di Medjugorje in questo nuovo anno 2022: dopo i precedenti due inviti alla conversioni giunti nel doppio messaggio di Natale, ecco che da tradizione per i pellegrini di Medjugorje la “Gospa” fa visita alla veggente Marija Pavlovic come ogni 25 del mese.

In attesa di capire quale sarà il messaggio della Madonna di Medjugorje per questo 25 gennaio 2022, non ci resta che fare riferimento a quanto proposto dalla Madonna nello straordinario e duplice “mistero di Natale” affidato a Marjia e Jacov Colo. «Cari figli! Oggi vi porto mio Figlio Gesù affinché vi doni la Sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro, né benedizione, perciò ritornate alla preghiera perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie ed arricchite tutti coloro che incontrate affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», sono le parole confidate dalla Madonna di Medjugorje alla sua veggente durante la straordinaria apparizione del giorno di Natale.

Nel messaggio “annuale”della Madonna di Medjugorje a Jacov, invece, la Santa Madre di Dio ha rivolto il particolare invito ad aprire i “cuori” per accogliere la “chiamata” di Gesù: «Cari figli, siete e siete chiamati figli di Dio e, se solo i vostri cuori sentissero l’immenso amore che Dio ha per voi, i vostri cuori si inchinerebbero a lui e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, perché possiate diventare veramente degni del nome di figli di Dio, che con cuore puro ringraziano e adorano il loro Padre celeste. Sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.».

LE ULTIME RIVELAZIONI SULLE APPARIZIONI DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

Nel suo ultimo bollettino del mese di gennaio da Medjugorje, la responsabile della Comunità delle Beatitudini Suor Emmanuel (associazione Enfants e Medjugorje) rivolge così la sua personale e comunitaria pregierà alla Madonna: «Carissima Gospa, sappiamo che oggigiorno le vittorie del male sono solo apparenti, perché solo Dio è il Padrone del mondo. Egli lavora più di tutti i nostri nemici messi insieme e sa quando e come intervenire con potenza per salvare i suoi figli. Grazie al tuo figlio Giovanni Paolo II, sappiamo anche che tutte le vittorie che la Chiesa ha ottenuto le dobbiamo alla tua intercessione e al tuo aiuto. Resta con noi nella prova! Coprici e proteggici con il tuo manto materno affinché prepariamo con te il Trionfo del tuo Cuore Immacolato!».

Nelle ultime settimane sono state fatte diverse rivelazioni sulla particolare e straordinaria vicenda umana in corso da oltre 40 anni a Medjugorje: nel libro “Processo a Medjugorje” il giornalista di Tv2000 David Murgia ha riportato alcuni dei documenti della Commissione Internazionale d’Inchiesta del Vaticano (seguita dal Cardinal Ruini) con alcuni risultati che hanno fatto molto discutere e dibattere l’opinione pubblica: da un lato infatti le carte sembrerebbero consigliare che non vi sia alcuna «guarigione miracolosa avvenuta scientificamente» a Medjugorje.

D’altro canto, gli stessi documenti consigliano prudenza circa conclusioni affrettate come definire i veggenti “malati” o peggio ancora “truffatori”: «i veggenti sono credibili e non sono affetti da disturbi mentali», è stato infatti certificato dalla Commissione Ruini dopo l’attento studio di diversi esperti clinici e psichiatri. Il mistero di un “fenomeno” in evoluzione da oltre quarant’anni rimane intatto, così come resta indissolubile il manifestarsi della fede in Gesù e nella Madonna nei milioni di pellegrini che in questi decenni si sono imbattuti nella testimonianza di quello sparuto gruppo di “veggenti” bosniaci.

