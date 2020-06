Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 giugno 2020: la preghiera svela la bellezza

È atteso nella prima serata di oggi il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje a seguito della tradizionale – e misteriosa ancora oggi – apparizione della Regina della Pace a Marija Pavlovic: da quando il messaggio straordinario per le apparizioni a Mirjana, altra veggente di Medjugorje, previsto per il secondo giorno del mese è stato “sospeso” (per via di quanto comunicato dalla Madre di Dio alla sua figlia prediletta ad inizio 2020, ndr) il messaggio del 25 resta l’appuntamento più atteso da milioni di pellegrini sparsi nel mondo. Non solo, l’emergenza Covid-19 ha aumentato ancora di più la spasmodica attesa per le parole della Madonna, in quanto molti sono ora impossibilitati a recarsi nei luoghi di Medjugorje con tutte le nuove regole anti-Covid imposte dai vari stati con annesse limitazioni ai viaggi ancora in alcuni Paesi. «Figlioli, nei vostri cuori sapete cosa deve cambiare: ritornate a Dio ed ai Suoi Comandamenti affinché lo Spirito Santo possa cambiare le vostre vite ed il volto di questa terra, che ha bisogno del rinnovamento nello Spirito», spiegava la GOSPA nel messaggio del 25 maggio scorso, riflettendo sul periodo cupo che il mondo sta soffrendo e non per questo rinunciando alla preghiera al Figlio Unigenito.

ATTESO MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE

Prendendo spunto da un messaggio del passato – precisamente il 25 luglio 1998 – riportato ieri come preghiera del giorno dal portale “Medjugorje.ws” è proprio il gesto della domanda al Signore a “rivoluzionare” il mondo di oggi: «vi invito, ad essere con Gesù attraverso la preghiera, per poter scoprire la bellezza delle creature di Dio tramite l’esperienza personale nella preghiera. Non potete parlare né testimoniare della preghiera se non pregate, perciò, figlioli, nel silenzio del cuore rimanete con Gesù, perché Lui vi cambi e vi trasformi con il Suo Amore». Nel frattempo Medjugorje prova a tornare ad una “pseudo-normalità”, esattamente come gli altri luoghi d’Europa, dopo il periodo più nero per il lockdown: ieri ad esempio si è svolta la tradizionale Marcia della Pace per la festa di San Giovanni Battista nonché vigilia dell’anniversario delle apparizioni della Madonna ai veggenti bosniaci. A causa delle misure preventive per il coronavirus, i fedeli di altre nazioni sono impossibilitati purtroppo a raggiungere Medjugorje ma gli abitanti del luogo e i pellegrini bosniaci hanno comunque putto partecipare tornando alla processione tradizionale con partenza da convento francescano di Sant’Antonio a Humac e conclusione davanti la chiesa di San Giacomo a Medjugorje con la Benedizione Eucaristica del sacerdote. La preghiera per la pace, la stessa che la GOSPA richiede sempre più spesso nei suoi messaggi all’umanità attraverso l’umile testimoniano di Marja Pavlovic.



