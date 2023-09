MADONNA DI MEDJUGORJE/ Oggi 25 settembre 2023 messaggio: Maria e l’amore senza limiti di Dio

La Regina della Pace oggi donerà le sue parole alla veggente Marija, come ogni 25 del mese. C’è grande attesa, dunque, tra i fedeli per il messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi, 25 settembre 2023. Quello del settembre dell’anno scorso invitava i fedeli a pregare affinché lo Spirito Santo li illuminasse, ad essere «gioiosi cercatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti». Anche in quell’occasione la Madre di Gesù assicurava la sua vicinanza, invitando i suoi figli a incoraggiarsi e a testimoniare «le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio».

Nel messaggio della Madonna di Medjugorje del settembre dell’anno scorso si rinnovava l’appello a fare del bene per il prossimo, non solo per stare bene sulla Terra, ma anche a pregare per la pace, «che è minacciata perché Satana vuole la guerra e l’inquietudine». Un richiamo rimasto purtroppo attuale considerando la situazione delicata a livello internazionale. (agg. di Silvana Palazzo)

ATTESA PER IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE OGGI 25 SETTEMBRE

Nei tempi sempre più bui che stiamo attraversando tra guerre, colpi di stato e tragedie “bibliche” (vedi Libia e Marocco), l’abbraccio e lo sguardo della Madonna è quanto di più ricercato tra le persone con fede semplice: questo racconta l’attesa per il messaggio della Madonna di Medjugorje, come sempre ogni 25 del mese tramite l’apparizione misteriosa alla veggente Marija Pavlovic Lunetti.

La preghiera di conversione, la semplicità del cuore e l’abbraccio della “Gospa” si intrecciano ormai da oltre 40 anni in questo luogo di fede come Medjugorje: dopo le ore 20 circa di oggi 25 settembre 2023, il messaggio di Medjugorje è atteso da fedeli e pellegrini di tutto il mondo con il medesimo sguardo pieno di domande sulla propria esistenza e sul proprio destino. Come spiegava la Madonna nel messaggio dello scorso 25 agosto, «In questo tempo di grazia vi invito alla preghiera col cuore. I vostri cuori, figlioli, siano rivolti nella preghiera verso il cielo, affinché il vostro cuore senta il Dio d’amore che vi guarisce ed ama con amore immenso. Sono con voi per guidarvi sulla via della conversione del cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

MADONNA MEDJUGORJE E LA PREGHIERA PER LA PACE NEL NOME DI MARIA

Nei giorni in cui la Chiesa di Papa Francesco continua a rimarcare l’importanza della pace da raggiungere in Ucraina, anche da Medjugorje risuonano gli appelli e le preghiere che hanno seguito l’ultimo messaggio della Gospa a Marija Pavlovic un mese esatto fa. Dal 22 al 25 agosto 2023 si sono svolti infatti due incontri di preghiera per la pace in Ucraina; due teneri abbracci pieni d’amore rivolti dalla Madre celeste a tutta l’Ucraina: «Ora Medjugorje è venuta da noi non solo spiritualmente, ma anche fisicamente», hanno raccontato alcuni fedeli cattolici giunti a Solonka, vicino a Leopoli, assieme alla comitiva con il parroco di Medjugorje fra Zvonimir Pavičić, Nancy e Patrik Latta, Terézia Gažiová e membri della Comunità di Svjetlo Marijino.

Come informa il portale ufficiale della parrocchia di San Giacomo a Medjugorje, la preghiera per la pace è quanto di più concreto la Madonna ripete imperterrita da anni, messaggio dopo messaggio: «La grande gioia della folla è stata quella di poter vedere i cari “abitanti di Medjugorje” in terra ucraina, di sentire che ci eravamo uniti a loro per pregare per il loro popolo e la loro Patria, per la fine della guerra, per tutti i sofferenti, i feriti e le persone in lutto. Per i soldati è stata fatta una preghiera speciale: che la Madre Celeste toccasse ciascuno di loro attraverso la preghiera dei fedeli. Abbiamo pregato anche per i dispersi, i feriti, coloro che sono in trincea, in prigionia, affinché ogni cuore senta il calore del Cuore materno della Vergine e del suo abbraccio». Come ha spiegato il parroco di Medjugorje in omelia dall’Ucraina, «è importante capire che non siamo soli e che Dio è con noi».

