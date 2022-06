Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 giugno 2022: 41 anni dalle prime Apparizioni

OGGI ATTESO IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

È atteso come sempre in serata il messaggio lasciato dalla Madonna alla veggente di Medjugorje Marija Pavlovic che ogni 25 del mese riceve la misteriosa apparizione della Regina della Pace.

Nel pieno dell’infinita crisi mondiale tra pandemia e guerra, le parole della “Gospa” rappresentano per milioni di pellegrini e fedeli sparsi in tutto il mondo un appuntamento tutt’altro che “scontato”: come ha riferito la stessa Marija circa il suo precedente incontro con la Madonna di Medjugorje e il suo messaggio del 25 maggio scorso, la Madre di tutti ha spiegato ai propri “figli” «ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e satana vuole l’inquietudine. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori della gioia del Risorto in voi ed attorno a voi affinché il bene vinca in ogni uomo». Nei giorni in cui si ricordano i 41 anni dalle prime apparizioni della Madonna a Medjugorje, il messaggio che arriverà ancora oggi 25 giugno riguarderà la chiamata alla conversione del cuore, ciò che non è mai venuto meno nel corso di questa lunga e straordinaria storia di fede che dura da 41 anni.

41 ANNI DALLE PRIME APPARIZIONI E DAL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE: CHI C’ERA SUL PODBRO

Era il 24 giugno 1981, Festa di San Giovanni Battista, quando quattro ragazzi tra i 12 e i 20 anni si trovavano a camminare sulla parte rocciosa del colle Podbro a Medjugorje: l’evento che cambierà per sempre la loro esistenza, e quella di milioni di persone in tutto il mondo, il messaggio della Madonna di Medjugorje con la sua apparizione, è ancora oggi misteriosamente inspiegabile per la logica razionale umana.

Una figura di giovane donna con un bambino in braccio appare in aria e chiama i 4 ragazzini a sé: si trattava di Ivanka Ivanković (15 anni), Mirjana Dragićević (16 anni), Vicka Ivanković (16 anni), Ivan Dragićević (16 anni), cui si aggiungeranno poco dopo anche Ivan Ivanković (20 anni) e Milka Pavlović (12 anni). I ragazzi scappano impauriti e raccontano l’accaduto a casa, ma la voce si sparge e nel giro di qualche ora – quando i 6 ragazzi tornarono il giorno dopo nel medesimo tratto della collina – sono in tanti ad accorrere osservando quanto di più incredibile.

I ragazzi – non vi sono Ivan Ivanković e Milka Pavlović che non riuscirono mai più a vedere la Madonna dopo la prima volta, al loro posto sono però presenti Marija Pavlović (16 anni), sorella di Milka, e il piccolo Jakov Čolo di 10 anni – vedono nuovamente la Madonna apparire loro: come spiega il focus di “Pellegrinaggi di fede”, «Al cenno della Vergine Maria i sei si precipitano a raggiungere la cima del monte, quasi fossero guidati da una forza invisibile, non si feriscono correndo tra sterpaglia e sassi. La Madonna appare, dove oggi sorge la Croce blu, bella e sorridente, con un velo bianco che le copre i capelli, degli stupendi occhi chiari».

La storia della Chiesa nei Balcani e non solo stava per cambiare radicalmente: le apparizioni, seppure siano cambiate le modalità, gli appuntamenti, le “cadenze” del messaggio della Madonna di Medjugorje non si sono mai interrotte e tutt’oggi avvengono in vari momenti durante l’anno. Il 25 giugno si festeggia l’anniversario delle Apparizioni e del messaggio della Madonna di Medjugorje, in quanto è il primo giorno in cui i sei veggenti erano al completo: «Ogni giorno alle 16, durante questi nove giorni, si reciterà il Rosario sulla Collina delle Apparizioni e, oltre alla Novena sulla Collina delle Apparizioni, anche quest’anno i parrocchiani di Medjugorje reciteranno il Rosario prima della santa Messa della sera sull’altare esterno della chiesa parrocchiale di San Giacomo», ha sottolineato l’Ufficio parrocchiale di Medjugorje negli scorsi giorni.

Il parroco di Medjugorje, Padre Marino Sakota ha poi annunciato il 41esimo anniversario delle apparizioni e del messaggio della Madonna di Medjugorje chiamando il popolo a partecipare: «Anche quest’anno dalla Collina delle Apparizioni, dove tutto ebbe inizio 41 anni fa, vicino alla statua della Madonna, dalle 16:30, reciteremo la preghiera che i veggenti hanno pregato con la Madonna: il Credo, i Sette Pater, Ave e Gloria, e in processione, recitando la preghiera del Rosario ci avvieremo alla chiesa parrocchiale di San Giacomo, dove tutti celebreremo il 41o anniversario dell’apparizione della Regina della Pace».











