MADONNA DI MEDJUGORJE/ Verso messaggio 25 luglio 2022: Maria e l’amore di Dio

ATTESA APPARIZIONE MADONNA DI MEDJUGORJE A MARJA. IL MESSAGGIO ANNUALE A IVANKA

Come ogni 25 del mese è atteso in tutto il mondo il nuovo messaggio condiviso dalla Madonna con la veggente di Medjugorje Marina Pavlovic: appena un mese fa si sono celebrati i 41 anni dalle prime apparizione della “Gospa” agli allora giovanissimi ragazzetti residenti nel piccolo paese di Medjugorje, ai confini della ex Jugoslavia.

“Guerra nucleare”: profezia Madonnina di Civitavecchia/ Lacrime di sangue e messaggi

Di tempo ne è passato ma di ricerca e bisogno dell’amore di Maria sui propri figli sparsi in ogni lato del mondo, ecco quello non cessa mai: come ribadiva la Regina della Pace nel precedente messaggio del 25 giugno, «Gioisco con voi e vi ringrazio per ogni sacrificio e preghiera che avete offerto per le mie intenzioni. Figlioli, non dimenticate che siete importanti nel mio piano di salvezza dell’umanità».

Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 giugno 2022: "Satana lotta per la guerra..."

Il ritorno a Dio e la conversione del cuore sono perno centrale del “messaggio” lanciati dalla Madonna di Medjugorje ai propri figli pellegrini e fedeli. Mai come oggi però rispetto al recente passato, il bisogno mondiale di una “pace duratura” che provenga prima di tutto dal cuore dell’uomo.

«Ritornate a Dio ed alla preghiera affinché lo Spirito Santo operi in voi ed attraverso di voi. Figlioli, Io sono con voi anche in questi giorni quando satana lotta per la guerra e per l’odio. La divisione è forte ed il male opera nell’uomo come mai fin’ora», ribadiva nella parte finale del messaggio, affidato a Marja, la Madre di Dio Regina della Pace.

Paolo Brosio: "A Medjugorje ho assistito a un miracolo"/ "Sto costruendo un ospedale"

L’attesa è ora tutta per il nuovo pensiero che la Madonna affiderà oggi 25 luglio 2022, nel pieno di una crisi mondiale senza pace e non solo nella funestata terra d’Ucraina. Un mese esatto fa un’altra di quelli “ex ragazzi” veggenti bosniaci ha ricevuto la sua consueta apparizione annuale: il 25 giugno 2022 Ivanka Ivanković Elez nel colloquio intimo e misterioso davanti alla sua famiglia, ha ricevuto queste semplici parole della Madonna «“Figlioli,pregate,pregate,pregate”, poi la Madonna ci ha benedetti tutti». In occasione dell’ultima apparizione quotidiana del 7 maggio 1985 la Madonna nel messaggio di Medjugorje, rivelandole il decimo ed ultimo segreto, disse a Ivanka che per tutto il resto della sua vita avrebbe avuto un’apparizione all’anno nel giorno dell’Anniversario delle apparizioni.

MESSAGGIO MADONNA MEDJUGORJE, 41 ANNI DALLE PRIME APPARIZIONI

Quarantuno anni nel segno di Maria, come hanno ribadito in più passaggi le celebrazioni tenutesi a Medjugorje un mese esatto fa: nella Santa Messa celebrata con il parroco di Medjugorje, P. Marinko Šakota, il vicario provinciale nativo di Medjugorje, P. Miro Šego, l’ex provinciale della Provincia Francescana dell’Erzegovina, P. Miljenko Šteko, e il vicario della provincia Bosniaca, P. Miro Relota, Nella omelia, tenuta da Padre Jozo Grbeš, Provinciale della Provincia Francescana dell’Erzegovina, è stato sottolineato in più occasioni il legame fortissimo tra la Madonna e l’amore che Cristo ha voluto consegnare all’uomo facendosi carne più di 2000 anni fa: «tutti abbiamo bisogno ancora oggi di quell’amore che ci ha portato qui, l’amore della Madre che chiama costantemente e l’amore di Cristo, che è l’obiettivo principale».

La centralità del messaggio della Madonna di Medjugorje è proprio quel legame inscindibile e misterioso tra l’amore della Madonna e la possibilità di convertirsi in Cristo, a prescindere dalla dolorosa esistenza che si è passato prima dell’incontro cristiano: «Forse abbiamo capito tutto nella vita, forse abbiamo molte conoscenze, forse abbiamo molta intelligenza, forse molte scuole completate, forse abbiamo molti titoli dietro i nostri nomi, forse siamo andati in giro per il mondo, forse la nostra faccia è sulle prime pagine dei giornali, forse tutti ci conoscono, forse abbiamo conquistato il mondo…, ma se non abbiamo capito l’amore, non abbiamo capito niente!».

In conclusione all’omelia per i 41 anni dalle prime apparizioni e della Madonna di Medjugorje, il messaggio di Padre Jozo per il futuro davanti a ciascuno di noi: «Medjugorje è Maria, Maria è amore e l’amore è Dio. Quel collegamento è così chiaro! Ne siamo consapevoli. Non dimenticate e abbandonate Maria. Sia Maria che l’amore conducono sempre al Dio dell’amore, Cristo Salvatore!»











© RIPRODUZIONE RISERVATA