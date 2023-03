Madonna di Trevignano/ Amico veggente: “Ho visto le ‘stigmate’ formarsi davanti a me”

Mattino Cinque News, programma di Canale 5, si è occupato nuovamente del caso della Madonna di Trevignano e della veggente Gisella che vedrebbe lacrimare la statuetta della madonnina. Il talk condotto da Federica Panicucci ha intervistato Franco Scalise, testimone dell’apparizione di un’emografia: “Erano i primi giorni che si era manifestato il fenomeno, era pieno di trevignanesi, aspettavamo il Vescovo, c’era il piazzale della Chiesa pieno di gente. Abbiamo quindi deciso di ospitare nel ristorante sia Gisella che il marito, poi lei è entrata e si è lamentata tenendosi stretta le mani ed è svenuta, cadendo in braccia al marito”.

“Si teneva fortemente le mani – ha proseguito – io pensavo si fosse ferita, ho chiamato la governante e le ho detto di portare la cassetta del pronto soccorso. Poi le abbiamo aperto le mani e abbiamo visto sulla mano destra apparire, l’ho visto formarsi davanti ai miei occhi, un cerchio rosso sulla mano destra con la scritta IHS. Posso giurarlo anche davanti alla commissione del Vescovo. Io sono uno che se non tocca non crede, non me lo sarei mai aspettato. Lì per lì sono rimasto un po’ interdetto poi nel tempo mi son reso conto che qualcosa accadeva. Ma non so da dove arriva quel fenomeno, certo questa cosa è apparsa”. Quindi Franco Scalise ha proseguito: “Non ho visto altri fenomeni. Il timbro sulla mano poi non l’ho visto scomparire, pensavo fosse un ustione, lei se lo teneva come se fosse una cosa dolorosissima e mia nipote gliel’ha fasciato con delle garze. Poi lei sembra che si sia ripresa”.

MADONNA DI TREVIGNANO, LA DOTTORESSA: “LE STIGMATE NON RIESCO A SPIEGARMELE”

Un’altra fedele della Veggente della Madonna di Trevignano ha aggiunto: “Ho visto la statua del Cristo trasudare olio, era a casa di Gisella, è una statua abbastanza grande, aveva un profumo meraviglioso. L’ho toccato anche perchè ce ne era talmente tanto, usciva da tutto il corpo. Gisella ha dato un pezzettino di ovatta ad ognuno di noi. Perchè trasuda? Sono tutti messaggi per rafforzare la nostra fede. Dentro c’era una pompetta? Non diciamo stupidaggini io non ho il minimo dubbio. Anche se dovessi scoprire che sarebbe una truffa io continuerei a credere”.

Il programma di Canale 5 ha poi sentito anche una neurologa che ha certificato le stigmate, la dottoressa Chiffari: “Le confermo il contenuto di quanto certificato, ci sono delle lesioni che hanno caratteri delle stigmate. Scompaiono alle 3 di pomeriggio, mi sono trovata di fronte a qualcosa di assolutamente straordinario e ho certificato quella che per me è una verità. E’ stata una cosa dolorosa quanto straordinaria, il Venerdì Santo la signora Gisella patisce la Passione di Cristo. La corona di spina è comparsa sulla fronte il Venerdì Santo, è un qualcosa di straordinario”. E ancora: “Ho visto delle stigmate che vanno dal dorso al palmo, se fosse una lesione avrebbe degli enormi problemi. Il buco è sanguinante ma non emorragico e non si infetta. Il profumo è intensissimo di rosa. E poi dovrebbero verificarsi delle cicatrici, ma dopo le 3 del pomeriggio si rimarginano e non lasciano alcun segno. Dal punto di vista scientifico io non me lo spiego”.











