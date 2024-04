Madonna di Trevignano/ Ex fedele “La gente ancora ci crede, veggente prometteva guarigioni con le preghiere”

Storie Italiane, dopo un inizio di puntata un po’ movimentato a seguito della rottura di un monitor dietro Eleonora Daniele (“il bello della diretta” commenta la stessa conduttrice), è tornato a trattare il caso della Madonna di Trevignano, aprendo con la notizia del sequestro del terreno Campo delle Rose dove regolarmente si svolgono i raduni dei fedeli il 3 di ogni mese. “Il 3 aprile c’è stato probabilmente l’ultimo raduno al Campo delle Rose – le parole dell’inviata, Roberta Spinelli – visto che al campo sono stati posti i sigilli. Se l’associazione dovesse perdere il ricorso il terreno a quel punto diverrebbe di proprietà del Comune di Trevignano, un duro colpo, ora bisogna aspettare di capire cosa avverrà. Il 3 aprile Gisella non c’era ma aveva radunato i fedeli, il messaggio era privato e forse nello stesso luogo si raduneranno il 3 maggio”.

Tabaccaio aggredito a Milano per l'orologio/ “Sfigurato in volto, ho pensato che sarei morto”

Nel corso della puntata di oggi di Storie Italiane si è parlato anche del famoso pozzo dell’associazione Madonna di Trevignano: “Una perforazione per trovare dell’acqua ma senza nessuna richiesta quindi non era possibile farla – precisa ancora Roberta Spinelli – abbiamo chiesto conferma e abbiamo la documentazione dell’ente parco in cui c’era il diniego nel poter realizzare un pozzo o lavori per individuare l’acqua, la richiesta era stata fatta ma non accettata, quindi l’Associazione non poteva fare nulla”.

Cristiano Iovino aggredito a Milano/ Roberto Alessi: “C'è questa strana cosa della mancata denuncia...”

MADONNA DI TREVIGNANO, LE PAROLE DELL’EX FEDELE PATRIZIA

Patrizia, ex fedele di Gisella, in collegamento da Trevignano ha aggiunto: “La signora Gisella mi ha assicurato che non vi era alcuna intenzione di fare nulla, me l’aveva assicurato. In nome della Madonna voleva costruire santuari e pozzi in un luogo dove non è possibile. Ha ingannato persone a me vicino, tutto il paese ha ingannato”, parole da cui noi prendiamo le distanze.

“Poi c’è gente che si è ricreduta ma c’è gente che ancora ci crede. Ho saputo che prometteva guarigioni, diceva di pregare perchè la Madonna li avrebbe aiutati”. Si tratta ovviamente di parole che vanno verificare, in attesa della versione dei fatti di Gisella.

Scomparsa Alessandro Venturelli/ La mamma in lacrime in tv: “Non archiviate, è disumano”

© RIPRODUZIONE RISERVATA