Madonna di Trevignano/ Legale marito Gisella: “Suo arresto? Notizia infondata”

Storie Italiane torna ad occuparsi del caso della veggente Gisella e della Madonna di Trevignano. Le autorità sono al lavoro per cercare di capire come muoversi in vista del prossimo 3 maggio, quando dovrebbe avvenire una nuova apparizione della Madonna: cosa accadrà fra una decina di giorni? L’inviata di Storie Italiane ha spiegato: “C’è una scissione fra chi ci crede e chi non ci crede, gli scettici che non hanno mai creduto”. Il programma di Rai Uno ha intervistato Itala, un ex fedele che ha svelato: “La mia amica continua ad essere molto fedele, continua a crederci nonostante tutto”.

Pascal Vicedomini "Non ero studente modello"/ "Mie conquiste con la forza di volontà"

Don Bruno, in studio a Storie Italiane, ha aggiunto: “La gente mi dice che vi è la sensazione di un qualcosa di falso, di non è vero, la gente mi da l’impressione che l’evidenza è ormai molto chiara e che sia l’ora di dire diamoci un taglio. La mia speranza prima di tutto è che smantellino il parco e la seconda cosa, come dice la Bibbia ‘Se le cose vengono da Dio non le ferma nessuno mentre se non vengono da Dio si fermano da sole’. Preghiamo la Madonna, è una mamma che non minaccia e non fa annunci di terrorismo, preghiamola come abbiamo sempre fatto, lei predica solo l’amore”.

Marzia Capezzuti/ “Ha dovuto subire cose indicibili, è stata picchiata e annichilita”

MADONNA DI TREVIGNANO: “MARIA NON TERRORIZZA E PORTA PACE”

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha aggiunto: “La Madonna è una figura che non terrorizza e porta pace”. Da segnalare infine per quanto riguarda la vicenda della Madonna di Trevignano, una cosa di non poco conto, è come il programma di Canale 5, Mattino Cinque News, abbia mandato in onda un comunicato in cui è stata smentita la richiesta di arresto per Marazzita, marito di Gisella, come aveva detto giorni fa lo stesso talk di Canale 5: “La richiesta d’arresto è una notizia infondata”, facendo quindi chiarezza su questa vicenda che aveva creato non poco scalpore.

LEGGI ANCHE:

Davide Ferrerio, famiglia minacciata di morte/ Alessi: "Spero nell'ergastolo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA