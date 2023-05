Madonna di Trevignano/ Madonnina trasuda in diretta a Mattino 5: “Sta piangendo”

Si torna a parlare della Madonna di Trevignano e del caso con protagonista la veggente Gisella negli studi di Mattino Cinque News. Il programma del quinto canale ha avuto in collegamento Luigi Avella, noto ex fedele della veggente e considerato fra i principali “oppositori” della stessa: “Si diceva che lei aveva il Santissimo dentro la stanza e me assumo le responsabilità, quando recitavamo il rosario c’erano alcune persone di Roma e anche di Trevignano. Don Luigi il padre spirituale non c’era alla preghiera ma c’era quando veniva a trovare Gisella, e stavamo insieme”. Sul terremoto che aveva predetto Gisella: “E’ vero, mi aveva detto di andava via a Roma e ho anche la prova. Conservo il contratto di locazione che ha preparato il marito”, visto che Avella si era spaventato molto per l’arrivo del terremoto e aveva deciso di spostarsi di casa: “Mi ha salvato un cane che è molto grande ed era abituato a vivere nel mio giardino e quindi era possibile spostarlo in due stanze”.

Un’altra ex fedele, intervistata da Mattino Cinque News, ha aggiunto: “Gisella ci disse che dovevamo prepararci ad una catastrofe enorme, che dovevamo barricarci dentro le case, mettere le assi di legno alle finestre, comprare cibo e acqua e mettere in ogni finestra della casa le croco di San Benedetto e di metterle al collo. Ma a me veniva da ridere, mentre altri hanno preferito fare scorte di cibo, io no”.

MADONNA DI TREVIGNANO, LA STATUETTA CHE PIAGE IN DIRETTA A MATTINO 5

Ad un certo punto il colpo di scena, “E’ arrivato l’investigatore Caciotti – racconta in diretta tv da Trevignano l’inviato Paolo Capresi – che ha trovato una delle altre cinque Madonne che trasudano naturalmente qui a Trevignano, 5 statuette comprate da una signora, due per Gisella. Questa Madonna sta trasudando Federica, se l’operatore riesce a stringere”. Federica Panicucci: “Noi vediamo del lucido, è la trasudazione, puoi toccare Capresi?” e l’inviato ha replicato: “Sì sì è una sostanza leggermente untuosa”.

Capresi ha aggiunto: “Questa signora racconta che accade da sempre questa trasudazione ma lei non vuole apparire e non vuole parlare con nessuno perchè non vuole avere attenzione. Tutte le Madonne piangono, non solo quella di Gisella, l’intero blocco comprato a Medjugorje piange. Qui continua ad uscire l’olio, sta trasudando tutto, guarda Federica, questo è un fenomeno mistico o naturale?”. Lo scultore Magagnini, in diretta, ha aggiunto: “Fenomeno mistico non direi, a Trevignano c’è un microclima particolare, crescono anche le banane, le vernici e le sculture possono trasudare, è una reazione chimica, semplice e naturale”. Capresi poi aggiunge: “Io non grido al miracolo, non c’è niente di miracoloso, questa è una diretta con trasudazione”. Lugi Avella ha poi sbottato: “Io mi vergono di questo modo di rappresentare la Madonna”, mentre in merito alla veggente Gisella ha aggiunto: “Io non ho visto nessuno dare soldi a Gisella”.











