Madonna di Trevignano/ Panicucci apre crocifisso in diretta tv: “Guardate, è unto!”

Mattino Cinque News torna a parlare del caso della Madonna di Trevignano, intervistando in collegamento l’ex fedele di Gisella, Luigi Avella. L’inviato Paolo Capresi si è recato presso la famosa collina delle apparizione, documentando come di fatto sia rimasto tutto intatto, ad eccezione della rimozione del gazebo: “Al provvedimento del comune di Trevignano l’associazione Madonna di Trevignano ha fatto ricordo al Tar”, ha spiegato Capresi, che poi ha aggiunto: “E’ rimasta anche la recinzione, ma non è fatta a norma”.

Capresi ha però specificato: “L’Associazione Madonna di Trevignano ha perso il ricorso al Tar dopo la richiesta di rimozione, quindi devono rimuovere tutto e ora faranno ricorso al consiglio di stato”. Don Coppola si domanda comunque: “Dove arrivano questi soldini per fare ricorso?”. Domanda a cui nessuno sa rispondere in studio.

MADONNA DI TREVIGNANO, FEDERICA PANICUCCI APRE LA MADONNINA E IL CROCIFISSO IN DIRETTA TV

Federica Panicucci ha poi aperto in diretta televisiva un pacco contenente una Madonnina: “Vi dico subito che oggi non trasuda, è asciutta, non lacrima, non fa niente”, commenta Federica Panicucci in diretta televisiva. “Ma non è tutto – ha continuato la conduttrice di Mattino 5 News – cosa c’è dentro questa bella scatola? Noi adesso consegniamo la Madonnina a Morocutti del Cicap che quest’estate le analizzerà. Poi c’è un crocifisso che è unto, ci sono dei punti in cui è leggermente unto. E’ incredibile, anche all’interno e sopra”.

La Panicucci aggiunge: “Signora Scarpulla ma perchè lacrima anche in studio? Tra l’altro noi siamo sempre qui se vuole chiamarci”. Il pacco regalo è stato spedito da Luigi Avella a Mattino 5 News e al suo interno contiene anche un fazzoletto con le lacrime della Madonna lacrimatrice che si trovava a casa dello stesso ex fedele: “Noi adesso diamo tutti al Cicap – ha aggiunto la Panicucci – e ci dirà che sicuramente è tutto vero, quindi la signora Scarpulla potrà dormire sonni tranquilli”.

Tutte queste reliquie le faremo analizzare e a settembre avremo le risposte!#Mattino5#Trevignano pic.twitter.com/Wrxf4EV6rl — Mattino5 (@mattino5) June 16, 2023













