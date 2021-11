Madonna in topless su Instagram/ Web in delirio per le foto senza censura

Una carriera di grandi successi, 63 anni e una bellezza senza tempo. Madonna continua ad essere una grande star del panorama musicale e non solo e nelle ultime ore è tornata a far parlare di se per alcune foto pubblicate su Instagram molto provocanti. La popstar si è mostrata in topless, facendosi beffa della censura e mostrando non solo il lato B, avvolto dalle calze a rete, ma anche i capezzoli in una serie di scatti che la vedono a letto, tra lenzuola bianche e provocazioni. La cantante di Material Girl, regina delle provocazioni da sempre, ha letteralmente stupito i fan che si sono poi riversati sul suo profilo non solo ad ammirare le ammalianti foto ma anche per commentarle. Apprezzamenti da tutto il mondo per Madonna, che ha deciso di mettere in mostra il suo bellissimo corpo.

Alessandro Celentano sfida Lorella Cuccarini ad Amici 2021/ Raimondo Todaro...

Madonna beffa la censura di Instagram: gli scatti super hot

Lingerie nera, calze a rete e scarpe con il tacco firmate Christian Louboutin, Madonna ammalia e provoca nelle nuove foto pubblicate su Instagram. A sottolineare questa provocazione è l’angioletto che si vede appeso alla parete sopra al letto, location degli scatti. A stupire, al momento, è il fatto che le foto non abbiano subito alcuna censura, nonostante in una di queste sia chiaramente visibile anche un capezzolo della cantante. Al momento, quindi, Madonna si fa beffa della censura di Instagram, vedremo nelle prossime ore cosa accadrà. Intanto il web è letteralmente in delirio.

Amici 2021/ Anticipazioni puntata 25 novembre: Carola in sfida dopo la gara di ballo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

LEGGI ANCHE:

Patrizia Pellegrino "Mi hanno tolto un rene per un tumore"/ "Sono un'eroina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA