Teo Mammucari, pioggia di critiche dopo l’intervista interrotta a Belve

Non si placa la bufera mediatica che ha travolto Teo Mammucari, dopo aver interrotto anzitempo l’intervista a Belve e aver abbandonato lo studio nella puntata di ieri sera. Il conduttore ha reagito malamente alle domande di Francesca Fagnani, mostrandosi insofferente sin dall’inizio dell’intervista e ponendosi in modo negativo alla conduttrice che stava di fronte a lui. Il giorno dopo la tempesta le acque sono ancora agitate, con Mammucari che ha postato sui social un video in cui fa ascoltare alcuni messaggi vocali ricevuti dalla Fagnani, per poi cancellare tutto.

La discussa reazione del conduttore all’intervista, con tanto di insulti all’indirizzo della padrona di casa, ha generato un’ondata di polemiche social che ha travolto il conduttore. In tanti hanno espresso sdegno nei confronti del suo atteggiamento, calamitando a sé aspre critiche non solo da gente comune, ma anche da esponenti dello spettacolo e, soprattutto, di una persona che ha fatto parte del suo passato sentimentale: l’ex compagna Thais Wiggers.

È arrivata anche la dura reazione di Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari, in seguito all’intervista interrotta a Belve. L’ex Velina ha infatti pubblicato una Instagram story piuttosto sibillina, proprio nelle ore in cui andava in onda la trasmissione ieri sera, con un messaggio che non lascia spazio a molte interpretazioni: “Tempo al tempo… prima o poi la maschera cade“. Non sono stati fatti nomi né cognomi, ma sul web e nel mondo social in molti hanno tradotto tale messaggio come una chiara frecciatina al suo ex compagno.

Teo Mammucari e Thais Wiggers sono stati sentimentalmente legati dal 2006 al 2009, nel periodo in cui la modella vestiva i panni di Velina a Striscia la Notizia: dalla loro unione è nata anche una figlia di nome Julia. La coppia tuttavia non si è lasciata nel migliore dei modi e, pur avendo cercato di mantenere un rapporto disteso per il bene della figlia, il commento social della modella lascia intendere che tra i due ci sarebbero ancora dissapori in corso.