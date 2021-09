Madonna Medjugorje, atteso messaggio 25 settembre 2021/ La pace come modo di vivere

MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO 25 SETTEMBRE: TESTIMONIANZA E CONVERSIONE

Un nuovo messaggio della Regina della Pace, la Madonna di Medjugorje, è atteso oggi, come del resto accade ogni 25 del mese. Sarà affidato alla veggente Marija Pavlovic, che così diventa portavoce degli inviti della Madre del Signore, a partire da quelli alla conversione. In occasione dell’ultimo che è stato diffuso, risalente ad agosto, c’è stata una richiesta diretta ad ogni figlio affinché diventi testimone di luce e bontà per gli altri. Ma anche in questo caso il pensiero è rivolto anche a coloro che sono lontani dalla luce di Dio, perché l’invito è ovviamente rivolto anche a loro e accettarlo significa intraprendere quel cammino di conversione che ci allontana dall’odio per avvicinarci all’amore.

La figura della Madonna di Medjugorje, dunque, è fondamentale, perché intercede per i fedeli presso suo figlio Gesù. L’obiettivo comune è la pace, che però va intesa anche come un modo di vivere quotidiano. Il messaggio della Madonna di Medjugorje di fatto rappresenta per tutti i fedeli e non un’occasione di profonda riflessione, soprattutto interiore.

ASPETTANDO IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

A proposito di pace, Medjugorje stessa rappresenta un luogo simbolo in tal senso. Non a caso è da 40 anni metà di milioni di fedeli da ogni parte del mondo. La sua carica spirituale non lascia indifferenti, non lo è neppure la Chiesa, anche se non si è mai pronunciata ufficialmente. Ma molti sono stati i segni di apertura: l’ultimo è quello dello scorso maggio, quando Medjugorje è stato inserito tra i luoghi mariani sede della recita quotidiana dei rosari per chiedere la fine della pandemia e la ripresa sociale ed economica mondiale.

Dunque, anche se non c’è una pronuncia ufficiale da parte della Santa Sede, c’è sensibilità per quello che è riconosciuto come un luogo di serenità in cui i fedeli raggiungono Cristo anche tramite l’intercessione della Vergine. I messaggi della Madonna di Medjugorje, dunque, sono allora anche un’occasione di unione tra tutti i fedeli, anche quelli che non possono recarsi sul posto, ma anche di sentire la vicinanza della Regina della Pace, che consola e guarisce, invita alla preghiera e accompagna in un meraviglioso viaggio introspettivo.



