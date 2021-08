MADONNA MEDJUGORJE/ Atteso messaggio 25 agosto 2021: la vicinanza della Chiesa

È atteso in serata il nuovo messaggio che la Madonna ogni 25 del mese affida alla veggente di Medjugorje, Marija Pavlovic: l’invito alla conversione, la centralità della preghiera ma anche la prossimità tra i messaggi della Regina della Pace e quella Chiesa che – come ribadito da tutte le commissioni d’inchiesta avvenute finora – attende la conclusione del fenomeno inspiegabile per decretare un giudizio conclusivo.

Il messaggio della ‘Gospa’ avviene in un momento molto particolare per la comunità di Medjugorje data la notizia della salita al cielo del vescovo inviato dal Vaticano come visitatore apostolico della parrocchia centro delle straordinarie e misteriose apparizioni della Madonna: Mons. Henryk Hoser è deceduto lo scorso 13 agosto a 78 anni, dopo un breve ricovero nel reparto cardiologico di terapia intensiva dell’ospedale di Varsavia. Lo scorso 20 agosto si sono tenuti i funerali nella Cattedrale di Varsavia, celebrati dal cardinale Kazimierz Nycz, arcivescovo metropolita di Varsavia, mentre l’omelia è stata tenuta dall’arcivescovo Tadeusz Wojda, metropolita di Danzica..

IL LUTTO A MEDJUGORJE PER LA MORTE DEL VESCOVO HOSER

«San Paolo ci ricorda nella lettura di oggi: ‘Sappiamo infatti che, quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un’abitazione, una dimora non costruita da mani d’uomo, eterna, nei cieli.’ (2Cor 5,1) Queste parole ci introducono alla cerimonia funebre odierna del defunto arcivescovo Henryk Hoser, sacerdote, missionario, arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Varsavia-Praga, Visitatore Apostolico a Medjugorje», ha spiegato l’arcivescovo Wojda durante l’omelia due funerali. «Ha mostrato un’immensa volontà di lavorare, ma era anche consapevole dei suoi problemi di salute. Ha anche aggiunto che probabilmente era arrivata la fine e che era pronto a tutto se era la volontà di Dio. Ho cercato di incoraggiarlo, dicendo che lo stavano aspettando a Medjugorje, che lì c’era ancora molto lavoro e che stavano pregando per la sua salute… Gliel’ho ripetuto al telefono all’inizio di agosto da Medjugorje», ha concluso il celebrante. Hoser è stato l’uomo scelto da Papa Francesco per stare vicino alla comunità di Medjugorje, lo stesso che raccontò in più occasioni della straordinaria presenza di frutti incoraggianti nella crescita della fede e della preghiera per i milioni di pellegrini in arrivo ogni settimana (Covid permettendo) nei luoghi della “Gospa”. Risultano sotto questo profilo assai attuali e “profetiche” le parole della Madonna affidate a Marija solo un mese fa, dimostrando quella necessaria e sempre preziosa vicinanza alla Chiesa di Cristo che predica fin dall’inizio delle apparizioni la Regina della Pace ai “suoi” veggenti: «Cari figli! Vi invito ad essere preghiera per tutti coloro che non pregano. Testimoniate, figlioli, con le vostre vite la gioia di essere miei e Dio esaudirà le vostre preghiere e vi darà la pace in questo mondo inquieto dove l’orgoglio e l’egoismo regnano. Figlioli, voi siate generosi e amore del mio amore affinché i pagani sentano che siete miei e che si convertano al mio Cuore Immacolato. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

