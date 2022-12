Madre tatuata in volto respinta alla recita Natale figlio/ Scuola: “Non può entrare”

Una madre di 45 anni completamente tatuata in volto è stata esclusa dagli spettatori della recita di Natale del figlio. La scuola, in particolare, le ha impedito di sedersi accanto agli altri genitori e di assistere così in sala alla rappresentazione. La donna si chiama Melissa Sloan, abita in Galles e ha raccontato al “Daily Star” quanto accaduto, sottolineando il proprio rammarico per l’emarginazione subita: “Non mi hanno fatto entrare e mi hanno detto di guardare attraverso la finestra della classe. Perché? Perché ho troppi tatuaggi sul viao”.

La madre tatuata su tutta la superficie del volto ha rivelato inoltre di avere all’incirca 800 tatuaggi disseminati sul suo corpo e, presso la scuola frequentata dal figlio, evidentemente non condividono la sua scelta: “Mi hanno detto che potevo assistere alla festa andando nel giardino e guardare attraverso la finestra della classe. Alle recite dei bambini va Luke, il mio compagno, io non posso perché non sono accettata. Sono dispiaciuta di non poter andare a scuola e alle recite di Natale, perché so come insegnanti e genitori si comportano con me”.

MADRE TATUATA IN VOLTO RESPINTA DALLA RECITA DI NATALE DEL FIGLIO: “GUARDI DALLA FINESTRA”

Peraltro, sempre al “Daily Star”, la madre tatuata ha confessato di non avere incontrato problemi unicamente presso l’istituto scolastico frequentato da suo figlio per via dei suoi tatuaggi. Il suo aspetto – ha confidato al tabloid d’Oltremanica – le ha spesso impedito di accedere a un posto di lavoro e, addirittura, di frequentare alcuni locali pubblici.

Una serie di difficoltà che l’ha costretta inevitabilmente a riflettere sulla necessità di interrompere almeno per qualche tempo le sedute dal suo tatuatore (il suo ragazzo), considerato che viaggiava a una media a dir poco unica, pari a tre tatuaggi a settimana. “Non credo che farò un tatuaggio sotto Natale – ha concluso –. Forse non è questo il momento. Ora preferisco dedicarmi in tutto e per tutto ai miei bambini”.

