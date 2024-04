Madrid Open 2024, Errani batte Wozniacki/ Tennis, grande vittoria contro la ex numero 1 (25 aprile 2024)

MADRID OPEN 2024, ERRANI EROICA BATTE WOZNIACKI

Possiamo definire una battaglia vintage quella che ieri è andata in scena al Madrid Open 2024. Dopo quasi tre ore, per la precisione 171 minuti, Sara Errani si è presa una bella soddisfazione battendo Caroline Wozniacki con il risultato di 3-6 7-5 7-5, volando al secondo turno del torneo Masters 1000 di tennis dove incrocerà la racchetta con Beatriz Haddad Maia, match in programma nel pomeriggio di oggi. Una vittoria arrivata in rimonta, che certifica se vogliamo il bel percorso già effettuato nel corso delle qualificazioni.

DIRETTA MADRID OPEN 2024/ Arnaldi O'Connell (6-4) video streaming tv: Sonego batte Gasquet! (oggi 25 aprile)

Come sempre la Errani ha servito con un’altissima percentuale di prime (91%) ma è stato in risposta che ha costruito la sua vittoria, in un match nel quale c’è stato un totale di 16 break (otto per parte) come spesso accade nel tennis femminile. A fine partita, la commozione della Errani era palpabile: non batteva la Wozniacki da 16 anni, nelle quattro sconfitte – la più recente a Istanbul nel 2018 – le aveva strappato un solo set e spesso aveva subito delle scoppole (0-6 0-1 negli Us Open 2014).

Diretta Madrid Open 2024/ Video streaming tv: gran rimonta di Emiliana Arango! (oggi 24 aprile)

SARA ERRANI CI RIPROVA OGGI

La stessa danese, va ricordato, ha avuto un percorso singolare: si era ritirata ufficialmente, sposata con l’ex NBA David Lee è diventata mamma ma, dopo due anni e mezzo di inattività, ha deciso di tornare sul circuito. Non è più la giocatrice che per 71 settimane è stata numero 1 del ranking e ha vinto gli Australian Open, ma certamente per Sara Errani si trattava comunque di un’avversaria tosta; palese dunque la soddisfazione della bolognese che, ricordiamo, oggi è numero 100 della classifica mondiale e viaggia verso i 37 anni, che compirà il prossimo lunedì.

Presentazione Internazionali d'Italia 2024 Roma/ Al Foro Italico per una grande occasione (oggi 24 aprile)

Lo scorso decennio ci ha fatto emozionare, raggiungendo finali Slam e dominando in doppio con Roberta Vinci, diventando elemento fondamentale di una nazionale che ha vinto a più riprese la Fed Cup; poi il calo, la squalifica per doping (sempre rimasta controversa) e il ritorno sulla scena con parecchie difficoltà. La vittoria al Madrid Open 2024 contro Caroline Wozniacki potrebbe rimanere una soddisfazione isolata o aprire un bel percorso, vedremo cosa succederà oggi al secondo turno contro Beatriz Haddad Maia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA