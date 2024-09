E’ un periodo decisamente difficile per i monopattini elettrici. Al di là della stretta in Italia, con obbligo di targa, assicurazione e casco con l’introduzione del nuovo codice della strada, a Parigi li hanno vietati, e ora anche Madrid ha deciso di intraprendere la stessa decisione. Come si legge su Hdmotori.it, il consiglio madrileno ha tolto la licenza a tre società che da sole detenevano una flotta di ben 6.000 monopattini elettrici, intasando di fatto la capitale spagnola. Facile intuire il perchè di questa scelta, la stessa presa dalla sindaca parigina Hidalgo, nonché dal governo italiano: la sicurezza.

Troppe spesso si assiste a degli incidenti mortali, soprattutto di giovani a bordo di monopattini elettrici, di conseguenza il sindaco madrileno Martinez-Almeida ha avviato la procedura di revoca della licenza alle 3 suddette società. Attenzione, non è che da ora in avanti non potranno più circolare i monopattini a Madrid, ma sono state semplicemente “tolte” le società di noleggio, di conseguenza la capitale spagnola sarà molto meno intasata sia per le vie di circolazione quanto sui marciapiedi dove si trovano appunto i vari monopattini in attesa di essere noleggiati.

MONOPATTINI ELETTRICI VIETATI A MADRID: LE PROMESSE DISATTESE

Madrid ha deciso per il colpo di spugna anche perchè le società di noleggio non avrebbero rispettato un requisito fondamentale, ovvero, fare in modo che venisse introdotta una tecnologia che obbligasse gli utilizzatori a lasciare i monopattini nelle aree autorizzate, ma così non è stato.

A Madrid non è quindi una novità (ma come anche in molte città italiane), vedere due ragazzi in due sui monopattini, ma anche gli stessi mezzi lasciati un po’ ovunque a fare da intralcio ai pedoni, soprattutto a disabili e a persone anziane. Ovviamente le società di noleggio hanno pubblicamente contestato la decisione dell’amministrazione di Madid, ma ormai la scelta è presa, di conseguenza circolare per la splendida città spagnola sarà probabilmente più agevole da ora in avanti.

