Il ruolo di Alistar Gregory nel film Spencer: il legame con la royal family e Lady Diana

Nel film Spencer, dedicato a Lady Diana e in onda questa sera, venerdì 6 settembre, su Rai 3, appare un personaggio interpretato da Timothy Spall, Alistar Gregory. Questo personaggio, pur essendo un consulente della famiglia reale, è del tutto immaginario e non si basa su una figura storica reale. Diretto da Pablo Larraín, nel film Gregory rappresenta l’autorità che supervisiona Diana, incarnando le pressioni e i tentativi di controllo a cui la principessa era sottoposta.

Babagana Umara Zulum: "Vittima di 7 attentati da parte di terroristi islamici"/ "Serve aiuto dall'Occidente"

Il suo ruolo serve a raccontare le difficoltà che Diana affrontava nel rapportarsi a chi cercava di manipolarla. Nel film, Gregory è un uomo che cerca di mantenere l’ordine e di gestire le tensioni all’interno della famiglia reale, agendo in favore di quest’ultima e influenzando, in qualche modo, anche Lady Diana.

Million Day estrazione di oggi 6 settembre 2024/ Scopri i numeri vincenti delle ore 20:30

Alistar Gregory e non solo, le interpretazioni più famose di Timothy Spall: un ruolo chiave in Harry Potter

Timothy Spall, che interpreta Gregory, è noto al grande pubblico per il suo ruolo cruciale nella saga di Harry Potter. Tra il 2004 e il 2011 ha interpretato Peter Minus, alias Codaliscia, a partire dal terzo capitolo fino all’ultimo, Harry Potter e i Doni della Morte.

Nel 2014 Spall ha vinto il premio come miglior attore protagonista al Festival di Cannes per la sua interpretazione nel biopic Turner, in cui ha dato vita al celebre pittore William Turner. Come doppiatore, ha prestato la sua voce a Frego nel film d’animazione Galline in fuga e al Mastino Sanguinario in Alice in Wonderland e nel suo sequel, Alice attraverso lo specchio.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 6 Settembre 2024