Maggie Suarez, moglie Lele Blade/ “Successo? Ancora molta strada da fare ma…”

Maggie Suarez, chi è la moglie del rapper Lele Blade

Maggie Suarez è la moglie del famoso rapper Lele Blade. Fotomodella, blogger ed influencer, la showgirl si è ritagliata uno spazio importante nel panorama attuale dello spettacolo. “Il mondo dell’arte mi ha sempre affascinato, ho sempre saputo che in un modo o nell’altro ne avrei fatto parte un giorno”, ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a La Gazzetta dello Spettacolo.

“La passione per il mondo delle fotomodelle é nata in maniera del tutto naturale e casuale in quanto mi sono arrivate e continuano ad arrivare tante proposte di fotografi per gli shooting o di molti brand di moda che mi scelgono come loro testimonial”, ha aggiunto Maggie Suarez.

Maggie Suarez, la passione per i social e per il marito Lele Blade

La sua storia d’amore con Lele Blade ha acceso ulteriori riflettori sulla vita della coppia, ma entrambi sembrano tenerci alla propria vita privata e utilizzano i social prevalentemente per motivi lavorativi. Tuttavia, di tanto in tanto, entrambi postano qualche scatto insieme. Tra gli ultimi un post rovente con Lele Blade e la sua Maggie Suarez appassionatamente abbracciati.

“Ho imparato a capire per bene come utilizzare i miei social negli ultimi anni, un po’ da sola e un po’ con l’aiuto di mio marito Lele, anche se ho ancora molta strada da fare per essere un influencer di successo“, ha spiegato la fotomodella, che a quanto pare sembra avere le idee chiare per il futuri. “Oggi il mondo dei social é un vero e proprio lavoro e bisogna perfezionarsi come in tutte le carriere”, ha dichiarato.

