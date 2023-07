Magic Johnson e Michael Jordan in vacanza a Capri/ Video, star NBA cantano “volare”

Michael Jordan e Magic Johnson sono in vacanza a Capri assieme a Samuel L. Jackson. Una visita che non poteva di certo passare inosservata quella delle due superstar NBA e del divo di Hollywood e così che nelle ultime ore sono apparsi numerosi video online che ritrae il trio nel BelPaese. Jordan, Johnson e Jackson si trovano nella splendida isola campana in compagnia delle rispettive mogli, e durante una serata in uno dei locali più noti di Capri è partita una cantata collettiva da parte dello staff del ristorante, intonando il brano Nel blu dipinto di blu», una delle canzoni iconiche di Domenico Modugno.

Come sottolinea il Corriere della Sera, quello meno inavvicinabile fra MJ e Magic è stato il primo, che circola sempre con la scorta per respingere qualsiasi tifoso gli chieda un autografo o un selfie. Del resto Michael Jordan è considerato l’atleta più famoso al mondo, e in ogni angolo del mondo in cui si rechi non mancano i tifosi e i fan.

MICHAEL JORDAN E MAGIC JOHNSON: LA VISITA DI MJ IN SICILIA

La cosa certa è che l’ex star dei Chicago Bulls, vincitore di sei campionati NBA e un’infinità di titoli a livello personale, ha un feeling molto particolare con l’Italia, visto che è nel nostro Paese da diversi giorni, tenendo conto che prima di essere stato avvistato a Capri, protagonista di un simpatico siparietto sonoro (il cui video lo trovate qui sotto), His Airness era stato “catturato” in Sicilia, precisamente a Catania, dove era atterrato con il suo aereo personale con tanto di logo “Air Jordan” sulla coda. Jordan si era recato in Sicilia per partecipare al Google Camp che era stato organizzato a Sciacca e il tutto era stato ultra riservato, con la star del basket che è risultata essere blindatissima.

Jordan si era anche recato tramite delle auto private presso il Verdura Golf Resort dove ogni anno si riuniscono uomini d’affari, vip, celebrità e manager vari, un evento top secret a cui in passato hanno partecipato personaggi del calibro del principe Harry, di Elton John, di Rania di Giordania, di Madonna, di Lady Gaga, di Charlize Theron, di George Clooney.













