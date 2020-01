“Mago Silvan si è rifatto?”/ Da Berlusconi al Ken umano: ironia social (Domenica In)

MAGO SILVAN A DOMENICA IN: DA BERLUSCONI AL KEN UMANO, IRONIA SUI SOCIAL

Il mago Silvan torna a Domenica In con alcuni numeri di illusionismo e i social esplodono tra battute ironiche e critiche. Qualcuno è infatti rimasto impressionato dai connotati del celebre mago, all’anagrafe Aldo Savoldello. «Ma Silvan si è rifatto la faccia?». C’è chi ha rivisto in lui il Ken umano, insinuando che Silvan si sia concesso qualche ritocchino di chirurgia estetica. «#domenicain ma silvan non era esclusiva di #domenicalive?», scrive un utente su Twitter pubblicando una foto di Rodrigo Alves da Barbara D’Urso. Un altro ha scritto: «#DomenicaIn il karma ha fatto assomigliare Silvan a Berlusconi». E c’è chi ha notato qualcosa di diverso per quanto riguarda il volto: «Cosa ha fatto Silvan alle guance?». Ma alcuni utenti ritengono che non sia cambiato nulla nonostante abbia 83 anni: «Silvan è stato ibernato: è sempre uguale dai tempi di Tutankhamon #DomenicaIn». Le battute ironiche su Twitter si sprecano: «#DomenicaIn Silvan ma co tutta sta magia….fai apparire un parrucchino decente». E quando i bambini presenti in studio interagiscono con lui compare il tweet: «Silvan da Mara Venier i bambini lo toccano e a momenti lo disfano».





