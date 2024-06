Mahmood: chi è il fidanzato?/ Lui non si sbilancia: “Sono molto felice, ma non c’è tempo per l’amore”

Mahmood ha un fidanzato o è single? Non si sbilancia sulla sua vita privata

È Considerato tra i migliori talenti musicali degli ultimi anni, Mahmood continua a conquistare consensi sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori e conquistare successi uno dietro l’altro grazie alla sua capacità di rinnovarsi e di creare musica sempre originale e che rispecchia totalmente la sua personalità. E mentre la vita professionale procede a gonfie vele, come sta andando, invece, la vita privata? I fan più curiosi vorrebbero scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita sentimentale che, ad oggi, continua ad essere top secret.

Da sempre attorno all’artista il gossip è acceso ed in passato si è ipotizzato che il presunto fidanzato di Mahmood fosse il modello Noah Oliviera. ma i due non hanno mai confermato o smentito. Si è parlato addirittura di un presunto flirt con Marco Mengoni ma i due, oltre ad aver collaborato insieme hanno instaurato un sincero rapporto d’amicizia e nulla più. Insomma, sulla vita privata del cantante è difficile svelare dettagli perché anche dal suo profilo Instagram non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita.

Le parole di Mahmmod sulla vita privata: “Sono felice ma non c’è tempo per l’amore”

Mahmood è sempre molto schietto e sincero ma dell’amore preferisce parlarne il meno possibile per evitare di dare adito a rumors e pettegolezzi. Il suo assoluto riserbo, però, in occasione dell’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo a febbraio 2024, è venuto meno. Mahmood si è un po’ sbilanciato con Silvia Toffanin rispondendo ad una domanda sull’amore e lasciando intendere di essere attualmente single a causa dei numerosi impegni professionali che non gli permettono di dedicarsi ad una relazione.

«Sono molto felice in questo periodo, ma non c’è tempo per l’amore: dobbiamo lavorare», ha detto sorridendo. Poi ha aggiunto: «Ho sofferto per amore perché, anche quando non soffrivo, facevo in modo di soffrire. Sono uno che pensa tanto, che complica cose anche non complicate. Mi creo dei tormenti da solo», ha concluso. Per il momento, dunque, sembra proprio che non ci sia nessun fidanzato nella vita di Mahmood.











