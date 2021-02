Mahmood/ Con “Inuyasha” strizza l’occhio all’Oriente: “Non avrei mai pensato..”

Tutto è pronto per il ritorno di Mahmood su Rai1 ma questa volta non sul palco del Festival di Sanremo bensì su quello di Domenica In ospite della zia Mara Venier. Chi segue i social sa bene che la conduttrice è pazza di lui e questo pomeriggio avrà modo di sentirlo e rivederlo dal vivo visto che sarà proprio nel suo programma domenicale che l’artista lancerà in tv il suo ultimo singolo, Inuyasha, il cui video lo trasforma in un manga. Il brano che strizza l’occhio all’Oriente ha già conquistato i fan del cantante e da oggi anche il grande pubblico avrà modo di conoscere il suo ultimo successo. Mahmood ha scritto questa ballad insieme a Durdust, (che ne è anche produttore) confermandosi uno dei più importanti e seguiti esponenti del cantautorato urban pop italiano.

Mahmood ospite a Domenica In con “Inuyasha”, il suo nuovo brano

La conferma del suo succeso arriverà anche oggi pomeriggio a Domenica In dove Mahmood di lascerà andare a qualche piccola dichiarazione sulla sua vita alla luce di un anno complicato un po’ per tutti tra lockdown e restrizioni, ma senza mai dimenticare la sua musica. “Inuyasha” è il primo singolo ufficiale del suo atteso secondo album che arriverà dopo gli ottimi successi raggiunti negli anni scorsi con “Gioventù Bruciata”, il successo planetario di “Soldi”, e poi anche con le “ultime” “Rapide” e “Dorado”, per un totale di 14 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 400 milioni di streaming. Siamo sicuri che la curiosità di tutti sarà anche legata alla sua vita privata in questo anno di lockdown, rivelerà qualcosa alla zia Mara questo pomeriggio?



