Nel mondo della musica sono in molti ad aver lasciato traccia ma c’è chi, come Ivana Spagna, ha lasciato una firma indelebile. Le sue canzoni superano lo scorrere del tempo e risultano anche a distanza di anni come hit intramontabili; una carriera ricca di successi, esperienze e collaborazioni. In vista del giorno del suo 70esimo compleanno, la cantante ha scelto oggi il salotto di Mara Venier a Domenica In per passare in rassegna tutte le tappe cruciali della sua carriera professionale e per ricordare i momenti di vita che hanno reso possibile il suo più grande sogno: vivere di musica.

A difficoltà trattiene la commozione Ivana Spagna nel ricordare i suoi genitori e l’amore viscerale per la sua famiglia; un legame che ha ben fotografato in un libro. “Mentre lo scrivevo pensavo che alcune cose non sono facili da ricordare, ma bisogna farlo; ci sono cose che riguardano la mia famiglia e i miei affetti che è importante tenersi dentro”.

Proseguendo nel raccontare l’amore per i genitori, Ivana Spagna ha impreziosito l’intervista a Domenica In con un tenero aneddoto riferito al papà; il primo forse ad aver acceso in lei l’amore e la passione per la musica. “Volevo fare la sorpresa a mio padre al ritorno da lavoro, lui suonava la fisarmonica da autodidatta. Quando l’ho sentito che faceva le scale ho suonato la canzone che lui amava e con le lacrime agli occhi mi ha detto: ‘La mia cucciola’. Alcuni ricordi ancora oggi sono davvero nitidi, soprattutto quelli riferiti ai miei genitori e la mia famiglia. Non avevamo una lira, ma eravamo felici perchè c’era l’amore…”.

Domani Ivana Spagna compie 70 anni e, a Domenica In, si concede il bilancio di una vita vissuta a pieno sotto ogni punto di vista: “La mia vita è stata comunque piena d’amore; ho sofferto tanto anche se non lo do a vedere. Una vita talmente lunga che non mi sarei aspettata di ricevere questo regalo. Entrambi i miei genitori sono andati via prima dei settant’anni, quindi non pensavo di arrivare a questa età…”.